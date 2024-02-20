Lufthansa Yer Hizmetleri Çalışanlarının Grevi 100 Binden Fazla Yolcuyu Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Lufthansa Yer Hizmetleri Çalışanlarının Grevi 100 Binden Fazla Yolcuyu Etkiledi

Lufthansa Yer Hizmetleri Çalışanlarının Grevi 100 Binden Fazla Yolcuyu Etkiledi

Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarının Almanya genelinde greve gitmesiyle 100 binden fazla yolcu etkilendi. Grev nedeniyle uçuşların yalnızca yüzde 20'si gerçekleştirilebildi ve uçuş iptalleri yaşandı. Sendika, maaş artışı talepleri için toplu pazarlık yürütüyor.

20.02.2024 17:28  Güncelleme: 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havayolu şirketi Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarının Almanya genelinde greve gitmesiyle 100 binden fazla yolcu etkilendi.

Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanları Almanya genelinde greve gitti. Frankfurt, Münih, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn ve Stuttgart havalimanlarında görevli yer hizmetleri çalışanları Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) talebi üzerine yerel saatle 04: 00 sıralarında iş bıraktı. Grev nedeniyle havayolu şirketi uçuşların yalnızca yüzde 20'sini gerçekleştirebilirken ülke genelinde 100 binden fazla yolcu da grevden etkilendi. Yalnızla uçuşları bulunan yolcuların havalimanına gelmesi ve grev nedeniyle uçuş iptallerin yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Berlin Havalimanı'nda da uçuşlarda yaşanan ertelemeler nedeniyle kontuarlar boş kaldı. Berlin Havalimanı'nda Luftansa yer hizmetleri çalışanlarından bazıları ise yolcuları bilgilendirmek için görevlerini sürdürdü.

Köln'de 7 uçuşun 2'si yapıldı

Köln-Bonn Havaalanında ise Lufthansa şirketine ait kontuarlar kapatılırken 7 uçuşun sadece 2'sinin gerçekleştirildiği bildirildi. Şirket çalışanları uçuşu olan yolcuların havaalanına gelmeden önce uçuşlarını kontrol etmelerini istedi.

Lufthansa yer hizmetleri çalışanlarının bir ay içerisinde 2 hafta arayla ikinci kez gerçekleştirdiği grev yarın 07.10 sıralarında son bulacak.

Sendikanın talepleri

Sendika, havayolu şirketinde çalışan yaklaşık 25 bin üyesinin "maaşlarının iyileştirilmesi" için toplu pazarlık yürütüyor. Lufthansa, geçtiğimiz hafta yeni bir teklif sunarak gelecek 12 ay için yüzde 10 ücret artışı teklif etse de sendika 25 bin Lufthansa çalışanı için yüzde en az 500 euro olmak üzere yer hizmetleri çalışanı için 12,5 ücret artışı talep ediyor.

Bir sonraki toplu pazarlık müzakereleri 21 Şubat Çarşamba günü devam edecek. - BERLİN

Kaynak: İHA

Lufthansa, Sendika, Almanya, Ulaşım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Lufthansa Yer Hizmetleri Çalışanlarının Grevi 100 Binden Fazla Yolcuyu Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Acun bombayı patlattı! Ronaldinho Survivor'a geliyor
    00:19 Acun bombayı patlattı! Ronaldinho Survivor'a geliyor

    Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.

  • Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak
    00:13 Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak

    Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.

  • CHP, yönettiği Saruhanlı'da belediye başkan adayının başvurusunu yetiştiremedi
    20 Şub CHP, yönettiği Saruhanlı'da belediye başkan adayının başvurusunu yetiştiremedi

    Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.

  • Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket infial yarattı
    20 Şub Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket infial yarattı

    Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.

  • İBB Başkan Adayı Murat Kurum canlı yayında İstanbul için yapılan son anket sonucunu paylaştı
    20 Şub İBB Başkan Adayı Murat Kurum canlı yayında İstanbul için yapılan son anket sonucunu paylaştı

    AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.

  • İsrail, Gazze Şeridi'nde Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı
    20 Şub İsrail, Gazze Şeridi'nde Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı

    İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.

  • Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Arnavutlarla yaptığınız iddiayı kazandınız
    20 Şub Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Arnavutlarla yaptığınız iddiayı kazandınız

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.

  • Fatih Erbakan'ın sözlerine BBP'den tepki: Özür dilemeye davet ediyoruz
    20 Şub Fatih Erbakan'ın sözlerine BBP'den tepki: Özür dilemeye davet ediyoruz

    YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2024 06:01:36. #1.11#
SON DAKİKA: Lufthansa Yer Hizmetleri Çalışanlarının Grevi 100 Binden Fazla Yolcuyu Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement