Lüks Araç Acil Alanı Kapattı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan alışveriş merkezinde, acil durumlarda ambulansların kullanması için ayrılan alana yaklaşık 25 milyon lira değerindeki lüks aracın park edilmesi dikkat çekti.

Serdivan ilçesinde bulunan Serdivan Alışveriş Merkezi'nin otoparkında meydana gelen olayda, ambulansların acil durumlarda kullanabilmesi gayesiyle ayrılan alana yaklaşık 25 milyon lira değerindeki 34 KB 3454 plakalı Cadillac marka lüks bir araç park edildi. Bir süre bu şekilde bekleyen araç, çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti. Ambulansların giriş ve çıkışını kolaylaştırmak gayesiyle ayrılan alanın özel araç tarafından kullanılması tepki topladı.