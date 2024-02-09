Lüleburgaz Belediyesi Üniversiteli Aile Desteği Programı Başvuruları Başlıyor

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Lüleburgaz Belediyesi'nin Üniversiteli Aile Desteği Programı için başvurular, 12 Şubat'ta başlıyor. Ön lisans ve lisans programında öğrenim gören öğrenciler, istenilen belgelerle birlikte 12 Şubat ile 8 Mart günleri arasında Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde yer alan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurabilecek.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 'Başarı sizden destek bizden' sloganıyla 2021 yılında hayata geçirdiği Üniversiteli Aile Desteği yeni dönem başvuruları başlıyor.

Ön lisans ve lisans programında öğrenim gören öğrenciler, istenilen belgelerle birlikte 12 Şubat ile 8 Mart günleri arasında Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde yer alan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurular öğrenci velisi tarafından Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne yapılabiliyor. Başvuru şartları arasında, öğrencinin velisinin Lüleburgaz'da ikamet etmesi, aktif ön lisans veya lisans öğrencisi olması, normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olması (yeni kayıt yaptıranlar dahil), devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf/Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olması, örgün öğretim görmesi, ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması, gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olması (Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden fazla olanlar alamaz) yer alıyor.