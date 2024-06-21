Lüleburgaz'da D-100 Karayolunda Tır Yangını - Son Dakika
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Lüleburgaz'da D-100 Karayolunda Tır Yangını

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında D-100 karayolu üzerinde bir tırda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve çevredeki diğer yapılara sıçraması önlenmiştir. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı bilinmemektedir. Detaylı inceleme başlatılmıştır.

21.06.2024 18:02
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Lüleburgaz'da D-100 karayolunda tır yangını

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında D-100 karayolu üzerinde bir tırda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen Lüleburgaz itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti.

Lüleburgaz ilçesi ile Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında D-100 karayolunda öğle saatlerinde meydana gelen yangın, tırın bir anda alev almasıyla başladı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayın görgü tanıkları tırdan yükselen dumanları fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramasını önledi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Yangının çıkış nedeni hakkında detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi.

Karayolu üzerindeki trafik akışı ise yangın nedeniyle kısa süreliğine aksadı ancak ekiplerin hızlı müdahalesiyle yeniden normale döndü.

Lüleburgaz\'da D-100 Karayolunda Tır Yangını
Kaynak: İHA

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