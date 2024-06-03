Lüleburgaz'da gerçeği aratmayan enkaz arama kurtarma tatbikatı - Son Dakika
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Yerel

Lüleburgaz'da gerçeği aratmayan enkaz arama kurtarma tatbikatı

Trakya'da son yılların en kapsamlı enkaz arama kurtarma tatbikatı Lüleburgaz'da gerçekleştirildi. AFAD Kırklareli koordinesinde yapılan tatbikatta tüm kamu kurumları, STK'lar ve kurtarma ekipleri enkaz alanında yaralılara ulaşmak için zamana karşı yarıştı. Tatbikatta ortaya çıkan görüntüler gerçeği aratmadı.

03.06.2024 15:59
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Lüleburgaz'da gerçeği aratmayan enkaz arama kurtarma tatbikatı

KIRKLARELİ - Trakya'da son yılların en kapsamlı enkaz arama kurtarma tatbikatına ev sahipliği yaptı. AFAD Kırklareli koordinesinde gerçekleşen tatbikatta tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla STK'lar, enkaz alanından yaralılara kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Tatbikatta ortaya çıkan görüntüler ise gerçeği aratmadı.

AFAD Kırklareli İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikata Lüleburgaz İtfaiyesi, AFAD, UMKE, STK'lar ve çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu katıldı. Askeri birliklerin enkaz çevresinde güvenlik önlemi aldığı tatbikatta ortaya çıkan görüntüler ise gerçeği aratmadı.

Yaralıları kurtarmak için zamana karşı yarış

Senaryo gereği enkaz altında kalan çok sayıda yaralının olduğu binaya ihbar sonucu tüm ekipler sevk edildi. İlk olarak çevresinde güvenlik önlemlerinin aldığı enkaz alanına arama kurtarma ekipleri AFAD koordinesinde görev dağılımı gerçekleştirdi. Görev dağılımın ardından ise ekipler enkazın dört bir yanına dağılarak arama kurtarma çalışmalarına başladı. Tüm ekipler kendilerine verilen görevler doğrultusunda enkaz altındaki yaralıları kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Tatbikat enkaz alanındaki çalışmaların tamamlanmasıyla sona erdi.

"Depremin saati yok"

Tatbikatla ilgili açıklamalarda bulunan Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı Ceyhun Akgöl, depremin saatinin olmadığını belirterek, "Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve tüm STK'larla birlikte burada bir arama kurtarma tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Bunu gece gerçekleştiriyoruz. Çünkü depremin saati yok. Gece veya gündüz olabilir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Lüleburgaz'da gerçeği aratmayan enkaz arama kurtarma tatbikatı - Son Dakika

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