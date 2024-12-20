Maaş Artışları Gerçek Zam Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Maaş Artışları Gerçek Zam Değil

Geniş Video İzle

Sağlık-Sen Elazığ Şube Başkanı Fırat Kaya, maaş artışlarını enflasyon nedeniyle gerçek zam saymıyor.

20.12.2024 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ)- Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Sendikası (Sağlık- Sen) Elazığ Şube Başkanı Fırat Kaya, maaşlarda yapılacak artışların gerçek bir maaş zammı olmadığını belirtti. Kaya, "Ben bunu zam olarak algılamıyorum. Çünkü enflasyon bir zam değildir. İşçinin altı aylık bir süre içinde cebinden çıkan parayı, altı ay sonra bize bir zam olarak uygulamaya çalışıyorlar" dedi.

Sağlık - Sen Elazığ Şube Başkanı Fırat Kaya, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan sağlık görevlilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Kaya, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde yıllardır personel servislerimiz sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Yapılan toplu iş sözleşmeleri var, iş kanunları var. Bununla birlikte ilgili 'çalışan personel ya servis taksit yapacaksınız ya da yol ücretini tüketiyorsunuz' deniyor. Kurumumuzda işçi olarak çalışan gruplara bir yol ücreti ödeniyor. Ancak bu bir otobüs bileti gidiş, bir otobüs bileti dönüş şeklinde ödeniyor. Çok makul bir rakam maalesef. Şehrimiz büyüyor, genişliyor. Genişlediği gibi otobüsler toplu taşıma araçları yetersiz kalıyor. İnsanlar sabah işe gelirken otobüse sığmıyor, birçok aksaklık yaşıyorlar. Bu sebeplerden dolayı mesaisine gecikmeler neden oluyor. Özellikle bayanların bulduğu bir çözüm var. Bu çözüm de öğrenci servisi gibi servis tutmak. Bu kişi başı 2 bin 500- 3 bin gibi bir rakama tekabül ediyor. İlçelerden gelenler var, uzak ürünler gelenler var. Biz bunun tekrar değerlendirilmesini istiyoruz."

Kaya, çalışanların maaşlarına enflasyon oranı doğrultusunda yapılacak zamların yeterli olmadığını belirtti. Kaya,  "Öncelikle her altı ayda bir enflasyon oranları açıklanıyor. İnsanların maaşlarına zam veriyor, çalışana işçiye tüm kesimlere. Ben bunu zam olarak algılayamıyorum. Çünkü enflasyon bir zam değildir. İşçinin altı aylık bir süre içinde cebinden çıkan parayı altı ay sonra bize bir zam olarak uygulamaya çalışıyorlar. Bu bir zam değil. Zaten bu para insanların cebinden çıkmış. Ocak ayında başlıyorsunuz haziran ayına geliyorsunuz, 1 Temmuzda altı aylık enflasyon zammı veriyorlar" diye konuştu.

Maaş Artışları Gerçek Zam Değil
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Fırat Kaya, Politika, Ekonomi, Elazığ, Sağlık, Yerel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maaş Artışları Gerçek Zam Değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:06 Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
20:25 Erdoğan’dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye’yi birlikte inşa edeceğiz Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 21:59:04. #1.11#
SON DAKİKA: Maaş Artışları Gerçek Zam Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.