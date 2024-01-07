 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Maç sonu taraftarlara el hareketi yapınca ortalık karıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Maç sonu taraftarlara el hareketi yapınca ortalık karıştı

Bilecik'te oynanan 1969 Bilecik Spor Kulübü ile İzmirspor karşılaşmasında konuk takımın yedek kulübesinden bir kişi taraftarlara el hareketi yapınca ortalık karıştı. Maç sonundan iki takım teknik heyeti maçın hakemlerine ateş püskürürken, İzmirspor yedek kulübünden bir kişi taraftarlara el hareketi yapınca ortalık karıştı. İzmirspor takım kaptanı Bilecik tribünlere gelerek, o kişi adına özür dilese de öfke dinmedi.

Maç sonu taraftarlara el hareketi yapınca ortalık karıştı
07.01.2024 - 20:31,
Abone Ol

- Maç sonu taraftarlara el hareketi yapınca ortalık karıştı

Gergin geçen maçın sonu da olaylı bitti

BİLECİK - Bilecik'te oynanan 1969 Bilecik Spor Kulübü ile İzmirspor karşılaşmasında konuk takımın yedek kulübesinden bir kişi taraftarlara el hareketi yapınca ortalık karıştı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 14. haftasında İstasyon Sentetik Sahası'nda 1969 Bilecik Spor Kulübü ile İzmirspor karşı karşıya geldi. Maç orta sahada ikili mücadele şeklinde başlarken, 2 takım kaleyi uzaktan şutlarla denedi. Maçın 22. dakikasında taç çizgisi kenarında mücadelede İzmirspor taç atışı kazandı. 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları bu karara topun rakipten çıktığı iddia ederek uzun süre itiraz etti. Bu taç atışı sonrasında Doğukan Güngör topu filelere göndererek durumu 1-0'a getirdi. Bu golden sonra taç atışınca yanlış karar verildiği gerekçesiyle oyuncular yardımcı hakem Neslihan Koç tepki gösterdi. Ardından oyuna ağırlığı koyan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 44. dakikasında golcüsü Emir Ersoy ile yüzde yüzlük bir gol pozisyonu kaçırırken, ilk yarı İzmirspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan İzmirspor maçın 53. dakikasında Sedat Yahşi'nin golü ile durumu 2-0'a getirdi. Bu golden sonra gelişen bir İzmirspor atağında rakibine faul yapan 1969 Bilecik Spor Kulübü sporcusu Yusuf Deniz Akbay, ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 84. dakikasında bir penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Emir Ersoy topu filelere göndererek, durumu 2-1'e getirdi. Bu gol maçın da skoru oldu.

Maç sonu taraftarlara el hareketi yapınca ortalık karıştı

Maç sonundan iki takım teknik heyeti maçın hakemlerine ateş püskürükken, İzmirspor yedek kulübünden bir kişi taraftarlara el hareketi yapınca ortalık karıştı. İzmirspor takım kaptanı Bilecik tribünlere gelerek, o kişi adına özür dilese de öfke dinmedi. 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftar grubu Belekoma Tayfa iyi futbol sonrası takım tribünlere çağırarak alkışladı.

Maçı Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, ASKF Başkanı Nusret Tosun, Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve çok sayıda taraftar izledi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emir Ersoy, İzmirspor, Bilecik, Maç, Futbol, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maç sonu taraftarlara el hareketi yapınca ortalık karıştı - Son Dakika


21:08
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye: Bize salon vermeyene oy vermeyiz DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye: Bize salon vermeyene oy vermeyiz
20:52
Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
20:32
Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı
20:30
Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi
20:11
Togg'dan heyecanlandıran 'sedan model' paylaşımı Togg'dan heyecanlandıran "sedan model" paylaşımı
19:55
İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi
19:07
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi
18:39
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu

Son Dakika
20:52 Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
20:32 Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı
20:30 Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi
20:11 Togg'dan heyecanlandıran "sedan model" paylaşımı
19:55 İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi
19:07 Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi
18:39 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu
18:06 Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
17:59 Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
17:44 Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 21:29:52. #1.12#
SON DAKİKA: Maç sonu taraftarlara el hareketi yapınca ortalık karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement