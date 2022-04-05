Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis: "Kayseri turizm potansiyeli çok iyi bir şehir" - Son Dakika
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Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis: "Kayseri turizm potansiyeli çok iyi bir şehir"

05.04.2022 13:46
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis: "Kayseri turizm potansiyeli çok iyi bir şehir"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve beraberindeki heyeti ağırladı. Büyükelçi Matis, "Kayseri hem ikili ilişkilerde hem de Türkiye'de önemli bir şehir olduğundan dolayı bizim için çok önemli bir şehir" diyerek, Başkan Büyükkılıç'ı Macaristan'da ağırlayacaklarını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve Türk Macar İşadamları Derneği Başkanı ve Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ile beraberindeki heyeti, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık giriş kapısında çiçeklerle karşıladı. Başkan Büyükkılıç, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Giriş Salonu'nda KAYMEK Geleneksel Türk İslam Sanatları Sergisi'nin açılışını yaptı. Büyükelçi Matis, 69 kursiyerin yapmış olduğu 70 eserin yer aldığı sergiyi hayranlıkla gezdi. Başkan Büyükkılıç, sergi hakkında bilgiler verirken, konuk büyükelçi, el emeği göz nuru eserleri ilgiyle inceledi. Büyükkılıç, Matis'e tezhip sanatı ile hazırlanan Osmanlı tuğrasının olduğu tablo hediye etti. Sergi gezisinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve beraberindeki heyet ile birlikte başkanlık makamına geçti. Büyükkılıç, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i Kayseri'de görmekten dolayı onur duyduklarını belirterek, "Macaristan ile olan dostluğumuz geçmişe dayanır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımız Orbn ile olan diyalogunu çok iyi biliyoruz, hukukunu çok iyi biliyoruz. Yeni yapılan seçimlerde tekrar başarıya ulaşmasından dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. İstikrarın en güzel örneklerinden birini Macaristan halkı burada gösterdi. Macaristan'ın kalkınması, Avrupa Birliği'nde farklı bir ses olarak yankılanması da bizleri sevindirmektedir" dedi. Kayseri ile Macaristan'ın ikili ilişkileri önemsediklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'de tabi ki aynı zamanda kardeş şehrimiz de olan bir ülke ile dostluklarımızı daha da pekiştirmek, anlamlı ve önemli çalışmalar yapmak üzere değerli büyükelçimizi buradan görmekten onur duyuyoruz" diye konuştu.

Macar Büyükelçi Matis de Kayseri'nin önemli bir şehir olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu;

"Kayseri hem ikili ilişkilerde hem de Türkiye de önemli bir şehir olduğundan dolayı bizim için çok önemli bir şehir. Türkiye'de bulunan 8 fahri konsolosluğumuzun biri de Kayseri'dedir. Kayseri'ye tarihi bir şehir olduğundan dolayı, bir de Erciyes'ten dolayı Ankara'dan meslektaşlarımla birlikte birçok kere en azından kayak için geliyoruz. Kapadokya'ya da yakın olduğundan dolayı turizm potansiyeli çok iyi bir şehirdir. Kayseri ile olan işbirliğimizde ciddi bir potansiyel de var, kovidden önce sayın başkan ile detaylı şekilde görüştük, bu görüşmelerin devamını bugün yapacağız. Sayın başkanı hem kardeş şehir ziyareti için hem de işbirliklerini değerlendirmek için Macaristan'da ağırlama şansımız olacak."

Başkan Büyükkılıç ile Büyükelçi Matis, birlikte Yukatel Kayserispor ve Macar atkıları ile gazetecilere poz verdi. - KAYSERİ

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis: Kayseri turizm potansiyeli çok iyi bir şehir
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis: Kayseri turizm potansiyeli çok iyi bir şehir
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis: Kayseri turizm potansiyeli çok iyi bir şehir
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis: Kayseri turizm potansiyeli çok iyi bir şehir
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis: Kayseri turizm potansiyeli çok iyi bir şehir

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Macaristan, Büyükelçi, Kayseri, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis: 'Kayseri turizm potansiyeli çok iyi bir şehir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis: "Kayseri turizm potansiyeli çok iyi bir şehir" - Son Dakika
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