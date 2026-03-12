Macaristan Bağımsızlık Günü Kütahya\'da kutlandı

Macaristan'ın Bağımsızlık Günü'nün 178. yıl dönümü dolayısıyla, Kütahya'da halk arasında Macar Evi olarak bilinen Lajos Kossuth Müzesi'nde tören düzenlendi.

Programa Musa Işın, Viktor Matis, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Musa Işın, Türk-Macar ilişkilerinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek iki millet arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkat çekti. Türkler ile Macarların tarihi kökenlerinin Orta Asya'ya dayandığını ifade eden Işın, iki milletin tarih boyunca benzer kaderleri paylaştığını söyledi. Macarların kuzeyden Avrupa'ya göç ettiğini, Türklerin ise farklı kollardan Anadolu ve Avrupa'ya ulaştığını belirten Işın, bu tarihi sürecin iki millet arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu dile getirdi.

"Türkiye'nin kapılarının her zaman Macar dostlarına açıktır"

Türk milletinin barışa ve dostluğa verdiği öneme değinen Vali Işın, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünü hatırlatarak bu anlayışın Türk milletinin temel yaklaşımı olduğunu vurguladı. Türk milletinin kendi vatanına gösterdiği saygıyı diğer milletlerin bağımsızlığına ve egemenliğine de gösterdiğini ifade eden Işın, tarih boyunca Türklerin misafirperverliğiyle tanındığını belirtti. Macar liderlerinden Lajos Kossuth'un Osmanlı döneminde Türkiye'ye sığınması ve Osmanlı Cihan Devleti'nin tüm baskılara rağmen misafirini teslim etmemesi örneğini hatırlatan Işın, Türk milletinin misafirine sahip çıkma geleneğinin tarih boyunca sürdüğünü dile getirdi.

Vali Işın, Kütahya'nın ve Türkiye'nin kapılarının her zaman Macar dostlarına açık olduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ise Kütahya'da bulunmaktan ve Macar İhtilali ve Özgürlük Savaşı'nın 178. yıl dönümünü Lajos Kossuth Müzesi'nde anmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Program, müzenin gezilmesinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA