Macera Rüzgarı Erzurum\'da Esti

Erzurum Valiliği koordinesinde, gençlerin doğayla iç içe, ekip ruhu içerisinde fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirmelerini amaçlayan "Rotamız Macera PalanEkstrem" projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Programın 3. gün rotasında, Oltu Şendurak Göleti'nden start alan bisikletli yarışmacılar, zorlu parkuru tamamlayarak Oltu ilçe merkezinde etap sonunu gördü. Kısa bir molanın ardından yeniden start alan yarışmacılar, Zugar Boğazı'na ulaştı. Doğanın eşsiz manzarasında gerçekleşen mücadeleye hem dayanıklılık hem strateji damga vurdu.

Zugar Boğazı'ndan Uzundere merkezine inen yarışmacılar, burada start alan kano yarışlarıyla heyecanı doruğa taşıdı. Gün sonunda kamp alanına geçen katılımcılar, faaliyetlerine burada devam etti.

Kano yarışların bu etap sonundaki puan durumu şu şekilde oluştu: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 100 puanla 1'inci, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi 90 puanla 2'nci, Atatürk Üniversitesi 80 puanla 3'üncü, Uludağ Üniversitesi 75 puanla 4'üncü, Yıldız Teknik Üniversitesi 70 puanla 5'inci, Kastamonu Üniversitesi 68 puanla 6'ncı, Termez Medical 2 66 puanla 7'nci, Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC) 64 puanla 8'inci, UzDJTSU 62 puanla 9'uncu, Erzurum Teknik Üniversitesi 60 puanla 10'uncu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 58 puanla 11'inci, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Termez Medical 1 son sırada yer aldı.

Macera ve sporun iç içe geçtiği organizasyon hem katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıyor hem de Erzurum'un doğal güzelliklerini gözler önüne seriyor. - ERZURUM