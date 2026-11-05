Maden-İş, İmbat\'ın Soma\'daki ocakta üretimi durdurma kararından vazgeçmesini istedi

Osman BEKAR

(MANİSA) - Türkiye Maden-İş Sendikası yöneticileri, işçilerin birikmiş alacaklarının ödenmesi talebiyle eylem yaptıkları İmbat Madencilik'te üretimin durdurulması kararından vazgeçilmesini ve işçilerin alacaklarının ödenmesini istedi.

İşçilerinin, birikmiş işçilik alacaklarının ödenmesi talebiyle yaklaşık 10 gündür eylem yaptığı İmbat Madencilik tarafından, Soma'daki linyit kömürü ocağında üretimin durdurulmasına yönelik karar üzerine sendika yöneticileri Kırkağaç mevkisinde günlerdir bekleyişlerini sürdüren işçilerle bir araya geldi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Cumhur Yılmaz, Ege Bölge Şube Başkanı Nazmi Gürleyen ve Şube Başkan Yardımcısı Turgay Aydoğdu, yaptıkları açıklamalarda işçilerin haklarının korunması, üretimin yeniden başlaması ve madencilerin işlerini kaybetmemesi gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, madencilerin başlattığı hak arayışının temel amacının işçilerin alacaklarını tahsil etmek ve işletmenin faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Yaklaşık 10 gün önce başlayan eylem kapsamında Ankara'ya yürümek istediklerini ancak kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya geldiklerini anlatan Yılmaz, "İşimizi geri istiyoruz. Madeni açtıracağız, haklarımızı da alacağız" dedi.

Yılmaz, hakların alınamaması durumunda kendisinin ve yönetiminin istifa edeceğini söyledi.

"EKMEK KAPIMIZ KAPANMASIN"

Gürleyen de işçilerin alacaklarının karşılanması kadar işletmenin açık kalmasının da önemli olduğunu belirterek, "başka bir sendikanın eylem biçiminin işletmenin faaliyetlerinin durmasına katkıda bulunduğunu" öne sürdü.

"Biz nereden karnımızı doyuracağız? Ekmek kapımız kapanmasın" diyen madencilerin sesinin duyulmasını isteyen Gürleyen, Kırkağaç Çamlığı'ndaki bekleyişin devam edeceğini, Ankara'da ise sendika genel başkanının öncülüğündeki heyetin görüşmelerini sürdüreceğini bildirdi.

Gürleyen, işletme yönetimine üretimin durdurulması kararını yeniden değerlendirme çağrısında bulundu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve diğer ilgili kurumların Soma'daki sorunların çözümü için sorumluluk üstlenmesini istedi.

"BU İŞLETMELER BİZİM"

Aydoğdu ise madencilerin başka bir iş alanına geçme imkanlarının sınırlı olduğuna dikkati çekerek, işletmenin yalnızca çalışanlar için değil, ailelerinin geleceği açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Aydoğdu, "Bizim başka gidecek yerimiz yok. Burası bizim ekmek teknemiz, bizim başka bir yerde çalışacak yerimiz yok. Burası bizim toprağımız, bu işletmeler bizim. Çocuklarımızın geleceği burada, ekmeğimiz burada. Bizim bu ocakta üretmemiz lazım" dedi.