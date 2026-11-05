Maden-İş, İmbat'ın Soma'daki ocakta üretimi durdurma kararından vazgeçmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Maden-İş, İmbat'ın Soma'daki ocakta üretimi durdurma kararından vazgeçmesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maden-İş, İmbat\'ın Soma\'daki ocakta üretimi durdurma kararından vazgeçmesini istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Yaklaşık 10 gündür birikmiş alacakları için eylem yapan işçilerin bulunduğu İmbat Madencilik'in Soma'daki linyit ocağında üretimin durdurulması kararı alındı. Türkiye Maden-İş yöneticileri, kararın yeniden değerlendirilmesini ve işçilerin alacaklarının ödenmesini istedi.

Osman BEKAR

(MANİSA) - Türkiye Maden-İş Sendikası yöneticileri, işçilerin birikmiş alacaklarının ödenmesi talebiyle eylem yaptıkları İmbat Madencilik'te üretimin durdurulması kararından vazgeçilmesini ve işçilerin alacaklarının ödenmesini istedi.

İşçilerinin, birikmiş işçilik alacaklarının ödenmesi talebiyle yaklaşık 10 gündür eylem yaptığı İmbat Madencilik tarafından, Soma'daki linyit kömürü ocağında üretimin durdurulmasına yönelik karar üzerine sendika yöneticileri Kırkağaç mevkisinde günlerdir bekleyişlerini sürdüren işçilerle bir araya geldi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Cumhur Yılmaz, Ege Bölge Şube Başkanı Nazmi Gürleyen ve Şube Başkan Yardımcısı Turgay Aydoğdu, yaptıkları açıklamalarda işçilerin haklarının korunması, üretimin yeniden başlaması ve madencilerin işlerini kaybetmemesi gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, madencilerin başlattığı hak arayışının temel amacının işçilerin alacaklarını tahsil etmek ve işletmenin faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Yaklaşık 10 gün önce başlayan eylem kapsamında Ankara'ya yürümek istediklerini ancak kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya geldiklerini anlatan Yılmaz, "İşimizi geri istiyoruz. Madeni açtıracağız, haklarımızı da alacağız" dedi.

Yılmaz, hakların alınamaması durumunda kendisinin ve yönetiminin istifa edeceğini söyledi.

"EKMEK KAPIMIZ KAPANMASIN"

Gürleyen de işçilerin alacaklarının karşılanması kadar işletmenin açık kalmasının da önemli olduğunu belirterek, "başka bir sendikanın eylem biçiminin işletmenin faaliyetlerinin durmasına katkıda bulunduğunu" öne sürdü.

"Biz nereden karnımızı doyuracağız? Ekmek kapımız kapanmasın" diyen madencilerin sesinin duyulmasını isteyen Gürleyen, Kırkağaç Çamlığı'ndaki bekleyişin devam edeceğini, Ankara'da ise sendika genel başkanının öncülüğündeki heyetin görüşmelerini sürdüreceğini bildirdi.

Gürleyen, işletme yönetimine üretimin durdurulması kararını yeniden değerlendirme çağrısında bulundu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve diğer ilgili kurumların Soma'daki sorunların çözümü için sorumluluk üstlenmesini istedi.

"BU İŞLETMELER BİZİM"

Aydoğdu ise madencilerin başka bir iş alanına geçme imkanlarının sınırlı olduğuna dikkati çekerek, işletmenin yalnızca çalışanlar için değil, ailelerinin geleceği açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Aydoğdu, "Bizim başka gidecek yerimiz yok. Burası bizim ekmek teknemiz, bizim başka bir yerde çalışacak yerimiz yok. Burası bizim toprağımız, bu işletmeler bizim. Çocuklarımızın geleceği burada, ekmeğimiz burada. Bizim bu ocakta üretmemiz lazım" dedi.

Kaynak: ANKA
İmbat MadencilikTürkiyeEkonomiGüncelYerelSomaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Köfteci Yusuf’a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde... Köfteci Yusuf'a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde...
Fenerbahçe’de müjdeler peş peşe Taraftar bayram edecek Fenerbahçe'de müjdeler peş peşe! Taraftar bayram edecek
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan kulüp yok oldu Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Liverpool’u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı Transfer bombası Liverpool'u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı! Transfer bombası
19:28
Yapay zeka, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel 2 rakibini tahmin etti
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel 2 rakibini tahmin etti
19:02
Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı
Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı
18:57
’’Oraya dönmek özel olurdu’’ demişti Dünya devi, kapıları Icardi’nin yüzüne kapattı
''Oraya dönmek özel olurdu'' demişti! Dünya devi, kapıları Icardi'nin yüzüne kapattı
18:45
Afyonkarahisar’da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı
18:27
Çıkan kriz Montella’ya yarıyor Avrupa devinin başına geçmesi an meselesi
Çıkan kriz Montella'ya yarıyor! Avrupa devinin başına geçmesi an meselesi
18:15
Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler Ölü sayısı 7’ye yükseldi
Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 7'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 19:30:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Maden-İş, İmbat'ın Soma'daki ocakta üretimi durdurma kararından vazgeçmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android