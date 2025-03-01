Maden İşçileri Ramazana Yer Altında Girdi

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Zonguldak'ta maden işçileri yerin metrelerce altında Ramazan ayını karşıladı. Karaelması ülke ekonomisine kazandırmak için çalışan işçiler, sofralarındaki domates, salatalık, konserve, soğan, peynir gibi yiyeceklerle sahur yaptı.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde Hayri Velioğlu'na ait ZMİ Enerji'nin özel maden ocağında gece vardiyasında çalışan işçiler ilk sahuru yerin metrelerce altında mesai arkadaşlarıyla yaptı. Doğayla mücadele ederek yerin 200 metre derinliğinde 'karaelmas' tabir edilen taş kömürünü kazarak ülke ekonomisine kazandırmak bir taraftan da geçimlerini sağlamak için mücadele veren maden işçileri, sahur vakti üretime ara vererek sofralarını hazırladı.

Domates, salatalık, konserve, soğan, peynir, zeytin, ekmek gibi yiyecekler ve içeceklerden oluşan masayı kurarak birbirleriyle sohbet edip bir taraftan da sahur yapan işçiler, imsak vakti geldiğinde de ezan okuyup dua etti. Kömür karasına bulanmış elleriyle ekmeklerini bölüşen madenciler, her ne kadar ailelerinden uzakta ilk sahuru karşılasalar da "Biz burada da bir aileyiz" diyerek buruk bir Ramazan mutluluğu yaşadılar.

"Bizim için madenden çıkan en değerli cevher arkadaşlarımız"

15 yıllık maden işçisi Can Köseli, kazasız belasız çalışmayı dileyerek, ilk sahuru mesai arkadaşlarıyla birlikte yaptıklarını anlattı. Köseli, "Burada 15 yıllık maden işçisiyim. Son 5 yılımda da çavuş olarak çalışıyoruz. Bugün Ramazan ayının ilk günü. Allah ilk sahuru da yer altında arkadaşlarımızla birlikte yapmayı nasip etti. Peynir, domates, soğanımız, salatalığımız ve en değerlisi arkadaşlarımızla beraber sahurumuzu yapacağız. Sahurdan sonra işimize devam edeceğiz. Allah bize buradan sağ salim çıkmayı nasip etsin. Bütün madenci arkadaşlarımız kazasız belasız herkes ailesine kavuşsun. En büyük temennimiz bu. Bizim için en değerli şey amirler olarak yer altından çıkan arkadaşlarımızdır. Kömür ikinci plandadır. Önce emniyet diyoruz her zaman olduğu gibi. Biz burada bir aileyiz. İllaki ailemizden ayrı geçirmek buruk oluyor. Bir yandan iyi oluyor. Arkadaşlarımızla beraberiz. Zaten ailemizden fazla beraber vakit geçiriyoruz. Evde fazla bir zamanımız olmuyor" diye konuştu.

"Ailemizden uzak kaldığımız için üzgünüz ama arkadaşlarımız yanımızda"

6 yıllık maden işçisi Uğur Polat Çelik, de buruk bir mutluluk yaşadıklarını anlatarak şöyle dedi:

"6 yıllık madencilik geçmişim var. Arkadaşlarımızla birlikte ilk sahurumuzu gerçekleştirdik. Ailemizden uzak kaldığımız için biraz üzgünüz. Ama burada sağ olsun arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ve ağabeylerimiz yanımızda olduğu için sahurumuz mutlu geçti. İlk sahuru birlikte yaptık. Domates, salatalık gibi yiyecekler tükettik. Rabbim inşallah diğer sahurlarda da birlikte yemeyi nasip eder. Tüm İslam aleminin Ramazanı mübarek olsun. Rabbim herkesin tuttuğu oruçları da kabul etsin."

İşçiler sahurun ardından oruca niyetlenerek ara verdikleri üretime devam etti. - ZONGULDAK