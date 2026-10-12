Maden Şehidi Ömer Karakaya dualar ve hayır yemeğiyle anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maden Şehidi Ömer Karakaya dualar ve hayır yemeğiyle anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maden Şehidi Ömer Karakaya dualar ve hayır yemeğiyle anıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa’nın Soma ilçesinde 1 Ekim’de meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden 5 madenciden biri olan Ömer Karakaya için Kırkağaç’taki baba evinin önünde hayır yemeği düzenlendi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 1 Ekim'de meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden 5 madenciden biri olan Ömer Karakaya için Kırkağaç'taki baba evinin önünde hayır yemeği düzenlendi. Programa katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve beraberindeki heyet, Karakaya ailesinin acısını paylaşarak maden şehitlerini dualarla andı.

Soma'da faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 2 yaşında Yusuf isimli bir erkek çocuk babası olan madenci Ömer Karakaya için Kırkağaç ilçesinde hayır yemeği verildi. Baba evinin önünde düzenlenen programda, Ömer Karakaya ve hayatını kaybeden diğer maden şehitleri için dualar edildi. Heyet, Ömer Karakaya'nın babası Yusuf Karakaya ve yakınlarıyla bir araya gelerek acılarını paylaştı.

"Tüm maden şehitlerimizi saygıyla anıyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ömer Karakaya'yı rahmetle andıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Soma Maden Şehidimiz Ömer Karakaya'yı dualarla ve rahmetle andık. Manisa Milletvekilimiz Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Kırkağaç Belediye Başkanımız Üstün Dönmez ile birlikte, maden şehidimiz Ömer Karakaya adına düzenlenen hayır yemeğine katılarak ailesinin ve yakınlarının acısını paylaştık. Bu vesileyle kaybettiğimiz tüm maden şehitlerimizi bir kez daha sonsuz minnet, rahmet ve saygıyla anıyor; kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Hayır yemeği, Ömer Karakaya ve tüm maden şehitleri için edilen duaların ardından sona erdi.

Programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları katıldı.

Kaynak: İHA
KırkağaçManisaYerelMadenSomaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti RAMS Park kapalı gişe Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi Son hareketi dikkat çekti Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi! Son hareketi dikkat çekti
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Fatih Altaylı’nın ailesinin manastırı görüntülendi Tam 1000 yıllık Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var
13:44
17 kişinin yaralandığı midibüs kazası kamerada
17 kişinin yaralandığı midibüs kazası kamerada
13:43
Alarmları kurun Haftalar süren özlem yarın bitiyor
Alarmları kurun! Haftalar süren özlem yarın bitiyor
13:11
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
12:54
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
12:53
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Yıldız isim yine yok
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok
12:19
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 13:52:04. #7.12#
SON DAKİKA: Maden Şehidi Ömer Karakaya dualar ve hayır yemeğiyle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei