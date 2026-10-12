Maden Şehidi Ömer Karakaya dualar ve hayır yemeğiyle anıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde 1 Ekim'de meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden 5 madenciden biri olan Ömer Karakaya için Kırkağaç'taki baba evinin önünde hayır yemeği düzenlendi. Programa katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve beraberindeki heyet, Karakaya ailesinin acısını paylaşarak maden şehitlerini dualarla andı.

Soma'da faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 2 yaşında Yusuf isimli bir erkek çocuk babası olan madenci Ömer Karakaya için Kırkağaç ilçesinde hayır yemeği verildi. Baba evinin önünde düzenlenen programda, Ömer Karakaya ve hayatını kaybeden diğer maden şehitleri için dualar edildi. Heyet, Ömer Karakaya'nın babası Yusuf Karakaya ve yakınlarıyla bir araya gelerek acılarını paylaştı.

"Tüm maden şehitlerimizi saygıyla anıyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ömer Karakaya'yı rahmetle andıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Soma Maden Şehidimiz Ömer Karakaya'yı dualarla ve rahmetle andık. Manisa Milletvekilimiz Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Kırkağaç Belediye Başkanımız Üstün Dönmez ile birlikte, maden şehidimiz Ömer Karakaya adına düzenlenen hayır yemeğine katılarak ailesinin ve yakınlarının acısını paylaştık. Bu vesileyle kaybettiğimiz tüm maden şehitlerimizi bir kez daha sonsuz minnet, rahmet ve saygıyla anıyor; kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Hayır yemeği, Ömer Karakaya ve tüm maden şehitleri için edilen duaların ardından sona erdi.

Programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları katıldı.