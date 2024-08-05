Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli: Erciyes fayının çalışmama sebebi volkanizma

Yerel

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli; MTA'nın Kayseri'deki faylarla ilgili yaptığı çalışma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Toplam 56 kilometrelik birbirine dikey kısa kırıklardan oluşan Erciyes fayının son 15 bin yılda çalışmama sebebi ise pasif durumda olan volkanizmadır. Tek seferde yırtılması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

MTA tarafından yapılan çalışma raporlarının değerlendirilmesi hakkında açıklamalarda bulunan İçelli; "MTA'nın raporuna istinaden yapılan jeoloji, jeofizik mühendislerinin katıldığı istişare toplantısına Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından davet edildim ama işlerimin yoğunluğundan dolayı icabet edemedim. Yakinen takip ettim ve son gelişmelerden net bilgim oldu. Bu saat itibari ile istişarelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Sunulan raporla ilgili görüşlerini dile getiren İçelli; "Bu tip bilimsel raporların sadece bilim insanları tarafından tez/antitez olarak tartışılması gerektiği ve halk tarafından yanlış anlaşılmaya ve bazı kimseler tarafından suistimal edilmesine açık olduğu kanaatindeyim. Rapora elbette ben de ulaştım, detaylı değerlendirme için bir video paylaşacağım. Raporda katılmadığım konular; deprem tehlike parametreleri belirlenirken fay kazıları sadece geçmiş deprem izlerini, yer değiştirmeleri ortaya koyar, büyüklüklerini değil. Fay uzunluklarını demode olmuş 30 yıllık Wells ve Coppersmith (1994) tarafından normal faylar için öngörülen görgül eşitliklere yerleştirdiğinizde ülkede nerdeyse 7,0 büyüklüğünde deprem üretmeyecek fay kalmaz. Toplam 56 kilometrelik birbirine dikey kısa kırıklardan oluşan Erciyes fayının son 15 bin yılda çalışmama sebebi ise pasif durumda olan volkanizmadır. Tek seferde yırtılması mümkün değildir. Büyükşehir belediyesi bu konuda çok hassas, volkanizma ve magma odası çalışması da ayrıca yapılacak. 'Bilim tartışılmazsa bilim olmaz' prensibi ile farklı kurumlar tarafından yeni araştırmalar devam ediyor. Gerekli bilgiler sentezlenip doğrulanınca kamuoyuna bilgilendirme yapacaklar" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ