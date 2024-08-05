Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli: Erciyes fayının çalışmama sebebi volkanizma - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli: Erciyes fayının çalışmama sebebi volkanizma

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli: Erciyes fayının çalışmama sebebi volkanizma

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, MTA'nın Kayseri'deki faylarla ilgili yaptığı çalışma hakkında açıklamalarda bulundu. İçelli, Erciyes fayının son 15 bin yılda çalışmama sebebinin pasif durumda olan volkanizma olduğunu belirtti.

05.08.2024 11:13  Güncelleme: 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli; MTA'nın Kayseri'deki faylarla ilgili yaptığı çalışma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Toplam 56 kilometrelik birbirine dikey kısa kırıklardan oluşan Erciyes fayının son 15 bin yılda çalışmama sebebi ise pasif durumda olan volkanizmadır. Tek seferde yırtılması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

MTA tarafından yapılan çalışma raporlarının değerlendirilmesi hakkında açıklamalarda bulunan İçelli; "MTA'nın raporuna istinaden yapılan jeoloji, jeofizik mühendislerinin katıldığı istişare toplantısına Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından davet edildim ama işlerimin yoğunluğundan dolayı icabet edemedim. Yakinen takip ettim ve son gelişmelerden net bilgim oldu. Bu saat itibari ile istişarelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Sunulan raporla ilgili görüşlerini dile getiren İçelli; "Bu tip bilimsel raporların sadece bilim insanları tarafından tez/antitez olarak tartışılması gerektiği ve halk tarafından yanlış anlaşılmaya ve bazı kimseler tarafından suistimal edilmesine açık olduğu kanaatindeyim. Rapora elbette ben de ulaştım, detaylı değerlendirme için bir video paylaşacağım. Raporda katılmadığım konular; deprem tehlike parametreleri belirlenirken fay kazıları sadece geçmiş deprem izlerini, yer değiştirmeleri ortaya koyar, büyüklüklerini değil. Fay uzunluklarını demode olmuş 30 yıllık Wells ve Coppersmith (1994) tarafından normal faylar için öngörülen görgül eşitliklere yerleştirdiğinizde ülkede nerdeyse 7,0 büyüklüğünde deprem üretmeyecek fay kalmaz. Toplam 56 kilometrelik birbirine dikey kısa kırıklardan oluşan Erciyes fayının son 15 bin yılda çalışmama sebebi ise pasif durumda olan volkanizmadır. Tek seferde yırtılması mümkün değildir. Büyükşehir belediyesi bu konuda çok hassas, volkanizma ve magma odası çalışması da ayrıca yapılacak. 'Bilim tartışılmazsa bilim olmaz' prensibi ile farklı kurumlar tarafından yeni araştırmalar devam ediyor. Gerekli bilgiler sentezlenip doğrulanınca kamuoyuna bilgilendirme yapacaklar" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Erciyes, Maden, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli: Erciyes fayının çalışmama sebebi volkanizma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 05:05:12. #1.12#
SON DAKİKA: Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli: Erciyes fayının çalışmama sebebi volkanizma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement