Madenciler, Hakları İçin Yürüyüşe Geçiyor

08.04.2026 12:58
Doruk Madencilik işçileri, tazminat talepleriyle Ankara'ya yürüyüş başlatıyor.

(ANKARA) - Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Beypazarı'nda çalışan Doruk Madencilik İşçileri'nin "ücret, ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesi" talebiyle Ankara'ya yürüyüş başlayacaklarını bildirdi.

Aksu, madencilerle birlikte yaptığı açıklamada "SSS Yıldızlar Holding'e bağlı maden işletmesinde aylardır ücretlerini; yıllardır kıdem ve ihbar tazminatlarını alamayan işçiler bulunduğunu" ifade etti.

Haklarını aramak için mahkemelere başvuran, davaları kazanmasına rağmen icra süreçlerinden sonuç alamayan işçilerin sayısının binleri geçtiğini söyleyen Aksu, şunları kaydetti:

"Bu sorun yalnızca Doruk Madencilik'in, yani Eskişehir il sınırları içinde olup Ankara Beypazarı'nda yaşayan işçilerin sorunu değil. Türkiye'nin dört bir yanında, birçok ilde Yıldızlar Holding'e ait işletmelerde benzer bir tablo yaşanıyor. Ne yazık ki devlet kurumları, TMSF ve KİAŞ bu durumu yıllardır izlemekle yetiniyor."

İşçilerin üye olduğu sendikalar da sorunu çoğu zaman görmezden geliyor. Bugüne kadar çözüm için yeterli bir çaba gösterilmedi, somut bir sonuç elde edilemedi. Yıllardır iktidarda olanlar da muhalefette bulunanlar da bu sorunları bilmelerine rağmen kalıcı bir çözüm üretmek için işçilerle birlikte hareket etmedi. İşçiler yıllarca süren oyalamayı bir kenara bırakıp mücadele etmeye, direnmeye ve direnerek kazanmaya karar verdi.

Bu amaçla 12 Nisan Pazar günü saat 06.00 itibarıyla Adularya, eski adıyla Doruk Madencilik, Termik Santrali önünde tüm madenciler bir araya gelecek. Pazartesi sabah saat 10.00'da yürüyüş başlayacak. Beypazarı'na 18 kilometre kala gece orada konaklanacak. Ertesi gün Beypazarı'nda yürüyüş gerçekleştirilecek ve salı gecesi de Beypazarı'nda kalınacak. Çarşamba günü saat 11.00'de Beypazarı halkı, Çayırhan halkı, işçiler ve esnaf madencilerle birlikte olacak. Büyük bir uğurlama töreninin ardından işçiler aynı kararlılıkla Ankara'ya doğru yürüyüşlerini sürdürecek. Ve ertesi hafta başında, pazartesi ya da salı günü her kilometresini, her metresini, her santimini adımlayarak Ankara'ya ulaşacaklar. Seslerini tüm ülkeye duyurarak çözümün mümkün olacağına inanıyorlar.

Lütfen madencilerin sesini duyalım, onların sesi olalım, birlikte yürüyelim, bir olalım. Mutlaka kazanacağız, birlikte kazanacağız, bu mücadeleyi de kazanacağız."

Kaynak: ANKA

