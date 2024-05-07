Madrid Complutense Üniversitesi'nde Filistin Yanlısı Öğrenciler Gazze'ye Destek İçin Kamp Kurdu

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İspanya'daki Madrid Complutense Üniversitesi'nde Filistin yanlısı bir grup öğrenci, Gazze'ye destek amacıyla üniversitenin içerisine kamp kurdu.

ABD'deki üniversitelerde başlayan Gazze'ye destek protestoları, Avrupa'daki üniversitelerde de yayılıyor. İspanya'daki Madrid Complutense Üniversitesi'nde Filistin yanlısı bir grup öğrenci, Gazze'ye destek amacıyla üniversitenin içerisine kamp kurdu.

Kamp kuran yaklaşık 60 ila 70 öğrenci, üniversitenin İsrail bağlantılı şirket ve kuruluşlarla olan işbirliğini ve İspanyol hükümetinin de İsrail ile diplomatik ve ticari bağlarını kesmesini talep ediyor. Öğrenciler, başkent Madrid'de hafta sonu düzenlenecek mitinge katılacaklarını ve mitinge kadar kampta kalmayı planladıklarını açıkladı. - MADRİD