Madrid Complutense Üniversitesi'nde Filistin Yanlısı Öğrenciler Gazze'ye Destek İçin Kamp Kurdu - Son Dakika
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Madrid Complutense Üniversitesi'nde Filistin Yanlısı Öğrenciler Gazze'ye Destek İçin Kamp Kurdu

İspanya'daki Madrid Complutense Üniversitesi'nde Filistin yanlısı bir grup öğrenci, Gazze'ye destek amacıyla üniversitenin içerisine kamp kurdu. Kamp kuran öğrenciler, İsrail bağlantılı şirket ve kuruluşlarla olan işbirliğinin sonlandırılmasını ve İspanyol hükümetinin İsrail ile diplomatik ve ticari bağlarını kesmesini talep ediyor.

07.05.2024 19:35
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İspanya'daki Madrid Complutense Üniversitesi'nde Filistin yanlısı bir grup öğrenci, Gazze'ye destek amacıyla üniversitenin içerisine kamp kurdu.

ABD'deki üniversitelerde başlayan Gazze'ye destek protestoları, Avrupa'daki üniversitelerde de yayılıyor. İspanya'daki Madrid Complutense Üniversitesi'nde Filistin yanlısı bir grup öğrenci, Gazze'ye destek amacıyla üniversitenin içerisine kamp kurdu.

Kamp kuran yaklaşık 60 ila 70 öğrenci, üniversitenin İsrail bağlantılı şirket ve kuruluşlarla olan işbirliğini ve İspanyol hükümetinin de İsrail ile diplomatik ve ticari bağlarını kesmesini talep ediyor. Öğrenciler, başkent Madrid'de hafta sonu düzenlenecek mitinge katılacaklarını ve mitinge kadar kampta kalmayı planladıklarını açıkladı. - MADRİD

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Madrid Complutense Üniversitesi'nde Filistin Yanlısı Öğrenciler Gazze'ye Destek İçin Kamp Kurdu - Son Dakika

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