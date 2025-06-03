Mağarada 3 Gün Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Düştüğü mağarada 3 gün mahsur kalan keçiyi kurtarma ekipleri çıkardı

ANTALYA - Manavgat'ta kayıp keçisini bir mağarada bulan vatandaşın yardımına Jandarma ve arama kurtarma ekipleri yetiyşti. Düştüğü mağarada 3 gün mahsur kalan keçi arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Antalya'nın Manavgat'a ilçesi Beşkonak Mahallesi'nde bir vatandaşa ait keçi, 3 gün önce kayboldu. Uzun aramalar sonucu kayıp keçisini düştüğü bir mağarada mahsur kaldığını gören vatandaş durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine mağarada mahsur kalan keçiyi kurtarmak üzere İHH Arama Kurtarma ekibinden destek istendi. Jandarma ve İHH Arama Kurtarma ekipleri, keçinin sahibi ile birlikte mahsur kaldığı mağaranın bulunduğu yere gelerek kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 15 metre derinlikteki mağaraya ip sarkıtarak inen ve kaya parçaları ile kapanan giriş kırılarak temizlendi. Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.