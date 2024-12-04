Mahalle Esnafı Motosikletin Başında Bekliyor - Son Dakika
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Mahalle Esnafı Motosikletin Başında Bekliyor

Mahalle Esnafı Motosikletin Başında Bekliyor

Eskişehir'de kaza sonrası terk edilen motosiklet için esnaf, çalınmaması adına gözetim sağlıyor.

04.12.2024 10:08
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Eskişehir'de 2 ay önce ara sokakta kaza yaparak yaralanan motosiklet sürücü hastaneye kaldırılırken, mahalle esnafı olay yerinde kalan ve alınmayan araca çalınmaması için gözü gibi bakıyor.

Ertuğrulgazi Mahallesi Yurdagül Sokak'ta yaklaşık 2 ay önce meydana gelen kazada bir otomobilin çarptığı 01 EFT 44 plakalı motosikletin sürücüsü, iddiaya göre hafif yaralandı. Motosikleti olay yerinde kilitleyerek bırakan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre sürücü bir daha aracını almaya gelmezken, sokak üzerinde kalan motosiklete çevredeki esnaf çalınmaması için göz kulak oluyor. Parmak izi kalmaması için kilitli motosiklete dokunmayan esnaf, tanımadıkları aracın sahibine, "Gel motosikletini al" diyerek seslendi.

"Uzun zamandır burada duruyor"

Mahalle esnafı Şahap Soyal, sahibinin gelip motosikleti almasını beklediklerini ifade ederek, "Biz görmedik ama benim bildiğim kadarıyla kavşakta bir kaza yaşanmış. Bir kadın arabasıyla buna vurmuş. Ondan beri bayağı bir zaman oldu, motosiklet burada kilitlenmiş duruyor. Onu herhalde ambulansla götürmüşler, bir daha da ne gelen oldu ne giden. Hatta biz buraya gelen polis arkadaşlardan da rica ettik, 'Bunun sahibi nerede? Ne oldu, başına bir şey mi geldi?' diye sorduk. Uzun zamandır burada duruyor. Zannedersem bilinci yerindeydi. Bize ya ayağı ya da kolu kırık dediler. Ben görmedim, arkadaşlar görmüş. Yaklaşık 1 buçuk, 2 ay olmuştur. Her gün bakıyoruz. Hatta biz buradan taşıyıp, dükkanın önüne götürmeyi bile düşündük ama zannedersem kilitliymiş. Bir de arıza varmış, kaldıramıyoruz. Tabii her gün inceliyoruz. Hatta arkadaşlarla 'Gelen giden, arayan soran yok mu' diye konuşuyoruz. 01 yani Adana plakalı, zannedersem arkadaş öğrenci ya da yakınları burada olmadığı için kimse ilgilenmiyor. Bilmiyoruz, bir bilgi alamadık. Bize ulaşsın, dükkanın önüne götüreceğiz, hiç olmazsa çalınmasın" dedi.

"Mahalle sakinleri olarak malına sahip çıkmaya uğraşıyoruz"

Kazanın görgü şahidi olan çayevi işletmecisi Mümin Ali Okutucu ise, "Bir kadın sürücü arkadaşımıza vurdu, yatırdı. Herhalde ayağını acıttı. O günden beri arkadaşımız yok. Hastanede mi, nerede olduğunu bilemiyoruz. O yüzden biz de mahalle sakinleri olarak malına sahip çıkmaya uğraşıyoruz. Ben de burada esnafım. Her gün göz kulak oluyoruz, sabah akşam gözümüz hep onda. İnşallah arkadaşımız gelir malını alır gider. Tabii biz sahibine ulaşamadık. Bir şekilde ulaşmamız lazım ama bize yardımcı olan yok. Genç delikanlı, 20-25 yaşlarında bir arkadaştı" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mahalle Esnafı Motosikletin Başında Bekliyor - Son Dakika

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