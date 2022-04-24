Mahalle Merkezi'ne iftarlı açılış - Son Dakika
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Mahalle Merkezi'ne iftarlı açılış

24.04.2022 12:25
Mahalle Merkezi'ne iftarlı açılış

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan Selahattin Eyyubi Mahalle Merkezi'nin açılışı, yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı iftar programı ile gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan Selahattin Eyyubi Mahalle Merkezi'nin açılışı, yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı iftar programı ile gerçekleştirildi.

Yüreğir ilçesindeki Selahattin Eyyubi Mahallesi ile komşu mahallelerden muhtarların ve halkın katıldığı iftar ve açılışta söz alan muhtarlar, geçmişte bir çok noktada yağmur yağdığında meydana gelen su baskınlarının ortadan kalktığını söyleyerek, Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür ettiler.

Başkan Zeydan Karalar, Yüreğir ilçesine yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Bölge halkının kendisine verdiği desteğe minnettar olduğunu söyleyen Karalar, "Bana destek verdiniz ve beni daha çok görmek istiyorsunuz biliyorum ama sizi mahcup etmemek için gece gündüz çalışmalıyım. Merkez ilçelerimizdeki mahallelerimizde, Adana'mızın en ücra köşelerinde, kentimizin dört bir yanında, bin bir güçlükle çalışıyoruz. Her şeye rağmen bu kardeşiniz 24 saat emrinizde. Sizleri çok seviyorum. Şartlar iyileştikçe sizlere daha fazla hizmet vereceğiz" dedi.

Açılış ve iftara Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra, CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer ve Ayhan Barut, bölge mahallelerinin muhtarları ile vatandaşlar katıldı. - ADANA

Mahalle Merkezi'ne iftarlı açılış
Mahalle Merkezi'ne iftarlı açılış
Mahalle Merkezi'ne iftarlı açılış
Mahalle Merkezi'ne iftarlı açılış
Mahalle Merkezi'ne iftarlı açılış

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Selahaddin Eyyubi, Zeydan Karalar, Karalar, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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