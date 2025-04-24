Mahalle Muhtarları ile Sorunlar Yerinde Tartışıldı - Son Dakika
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Mahalle Muhtarları ile Sorunlar Yerinde Tartışıldı

Mahalle Muhtarları ile Sorunlar Yerinde Tartışıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, mahallelerin sorunlarını çözmek amacıyla muhtar toplantılarına devam ediyor. Genel Sekreter Ulaş Akhan, muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve çözüm yolları üzerinde durdu.

24.04.2025 17:21  Güncelleme: 17:24
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Van Büyükşehir Belediyesi, mahallelerin sorunlarını yerinde çözmek için başlattığı muhtar toplantılarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde görevli muhtarlarla bir araya gelen Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, muhtarların sorunlarını dinleyerek taleplerini not aldı.

İlk olarak sabah saatlerinde Çaldıran ilçesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter Ulaş Akhan'ın yanı sıra AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, VASKİ Genel Müdürü Emre Eşme, Karayolları, Devlet Su İşleri (DSİ), AKSA, VEDAŞ gibi kurumların temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ'nin ilgili daire başkanları ve mahalle muhtarları katıldı. Muhtarlıklar Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen ve mahalle muhtarlarının yoğun katılım sağladığı toplantıda konuşan Genel Sekreter Ulaş Akhan, mahallelerin sorun ve taleplerini yerinde dinleyip, ona göre çözüm üretip uygulayacaklarını söyledi.

Mahallelerin sorunlarını birinci ağızdan birebir dinleyip, çözüme kavuşturma yolunda gerekenleri yapacaklarını ifade eden Genel Sekreter Akhan, muhtarların her daim yanında olmaya, sıkıntılarını, sorunlarını çözmeye gayret edeceklerini belirtti.

Daha sonra konuşan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas da, Van Büyükşehir Belediyesinin mahallelerin sorunlarını çözmek için başlattığı muhtarlar toplantısının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Yapılan konuşmaların ardından tek tek söz alan Çaldıran mahalle muhtarları, sorun ve taleplerini dile getirerek, ilgili daire başkanları ve kurum müdürlerinden çözüm noktasından bilgi aldı.

Toplantı karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

Daha sonra Muradiye ilçesine geçen Genel Sekreter Ulaş Akhan ve beraberindekiler, İlçe Halk Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı. Burada kendini tanıtarak kısa bir konuşma yapan Genel Sekreter Ulaş Akhan, ilçedeki mahallelerde eksik kalan hizmetleri büyük bir gayretle çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Mahallelerin sorunlarını muhtarlardan dinleyip, ona göre bir yol haritası çıkarttıklarını ifade eden Genel Sekreter Ulaş Akhan, ilçenin gelişmesi adına ellerinden gelen katkıyı vereceklerini belirtti.

Daha sonra sırayla söz alan muhtarlar sorun ve taleplerini dile getirdi. Bir süre devam eden toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - VAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mahalle Muhtarları ile Sorunlar Yerinde Tartışıldı - Son Dakika

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