Mahalle sakinlerinden İçişleri Bakanı Soylu'ya teşekkür - Son Dakika
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Mahalle sakinlerinden İçişleri Bakanı Soylu'ya teşekkür

21.04.2022 16:52
Mahalle sakinlerinden İçişleri Bakanı Soylu'ya teşekkür

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Encekler Mahallesi'nde bulunan cemevinin ihtiyaçları, Kula Kaymakamlığı'nın aracılığıyla İçişleri Bakanlığı tarafından karşılandı.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Encekler Mahallesi'nde bulunan cemevinin ihtiyaçları, Kula Kaymakamlığı'nın aracılığıyla İçişleri Bakanlığı tarafından karşılandı. Mahallede düzenlenen iftar programının ardından protokol üyeleri cemevini ziyaret ederken, mahalle muhtarı Tuncay Demir ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Kula ilçesine bağlı olan ve Bektaşi Alevilerinin yaşadığı Encekler Mahallesi'nde dün iftar programı düzenlendi. Düzenlenen programın ardından mahallede bulunan cemevini ziyaret eden Kaymakam Kemal Duru, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve CHP Kula İçe Başkanı Osman Kasırga, cemevinin son durumunu yerinde inceledi. 1994 yılında yapılan ve bu yıla kadar bir çok eksiği bulunan cemevi ile ilgili kısa bir süre önce harekete geçen Kula Kaymakamı Kemal Duru, cemevinin eksiklerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya iletmiş ve bu istekler kısa sürede giderilmişti. Halı, klima, buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi ihtiyaçları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından karşılanan cemevini ziyaret eden Kaymakam Duru, dış cephe duvarlarındaki çatlakların giderilmesi için de söz verdi.

Mahalleli vatandaşların misafirperverlikleri için teşekkür eden Kaymakam Kemal Duru, eksiklerin giderilmesi için harekete geçtiklerini ve kısa sürede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla bu eksikleri giderdiklerini söyledi. Geriye kalan ufak tefek eksikleri de gidermek için söz veren Kaymakam Duru; "Bugün Encekler Mahallemizde Ramazan ayının bereketini ve feyzini birlikte paylaşıyoruz arkadaşlarımızla. Bu vesile ile var olan kardeşliğimizi ve birlikteliğimizi pekiştirmiş olduk. Sağ olsun yine büyüklerimiz ve kıymetli mahalleli vatandaşlarımız bizleri bağrına bastı. Güzelce bir kardeşlik ortamı içerisinde iftarımızı yaptık. Şimdi de Cemevine geldik. Sağ olsun İçişleri Bakanı'mız sayın Süleyman Soylu bey, bu cemevinin isteklerini ve eksiklerini giderin diye talimat vermişti. Bizde hemen harekete geçtik ve görüyoruz ki malzemelerimiz gelmiş. Kullanıma sunacağımız beyaz eşyalar ve halılar gelmiş. Cemevimizin birkaç çatlağı olduğunu bize ilettiler. İnşallah bunu da sayın Vali'mize iletip devletimizin mühendisleri ile hemen ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız. Ben İlçe Kaymakamı olarak, mahalleli vatandaşlarımıza sıcak karşılamaları ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah nice mübarek günlerde bir araya gelmeyi temenni ediyorum." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Encekler Mahalle Muhtarı Tuncay Demir ise; "Mahallemizde bulunan ve 1994 yılında yapılan Cemevi için Sayın Kaymakamımız Kemal Duru'dan isteklerimiz vardı. Kaymakamımız da isteklerimizi İçişleri Bakanı'mız sayın Süleyman Soylu'ya duyurdu. Sağ olsun sayın bakanımız halılarımızı, klimamızı, beyaz eşya olan buzdolabı ve çamaşır makinesini gönderdi. Bu eşyaları biz yerleştirdik. İçişleri Bakanımızdan, Kula Kaymakamımızdan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi. - MANİSA

Mahalle sakinlerinden İçişleri Bakanı Soylu'ya teşekkür
Mahalle sakinlerinden İçişleri Bakanı Soylu'ya teşekkür
Mahalle sakinlerinden İçişleri Bakanı Soylu'ya teşekkür
Mahalle sakinlerinden İçişleri Bakanı Soylu'ya teşekkür

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Süleyman Soylu, Hisarcık, Manisa, Kula, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mahalle sakinlerinden İçişleri Bakanı Soylu'ya teşekkür - Son Dakika


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