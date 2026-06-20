Mahmut Edebali, CHP Erzurum İl Başkanlığı'na Atandı - Son Dakika
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Mahmut Edebali, CHP Erzurum İl Başkanlığı'na Atandı

20.06.2026 20:44
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Mahmut Edebali, CHP Erzurum İl Başkanı olarak göreve başladı ve Kılıçdaroğlu'nun vizyonunu vurguladı.

(ERZURUM)– CHP Erzurum İl Başkanlığı'na atanan Mahmut Edebali, görevine başladı. Edebali, makam odasına Grup Başkanı Özgür Özel'in yerine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ile binaya "Arınacağız, ahlaki değerlere geri döneceğiz" yazılı poster astı.

CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla görevden alınarak tedbirli ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından İl Başkanlığı görevine atanan Mahmut Edebali, görevine başladı.

Mahmut Edebali, makamında bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in fotoğrafını kaldırarak yerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını astı. Ayrıca parti binasına, üzerinde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı ve "Arınacağız, ahlaki değerlere geri döneceğiz" ifadelerinin bulunduğu bir poster yerleştirildi.

Parti içerisinde birlik ve beraberliği güçlendirmeyi hedeflediklerini, geçmişte yaşanan kırgınlıkların geride bırakılması gerektiğini belirten Edebali, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sancılı günlerinde eminim ki hepimiz partimizin bu sancıları çekmesinden dolayı rahatsızız. Yalnız bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün bu büyük emanetine sahip çıkmak için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk" dedi.

"KURULTAYDA ADAY OLDUĞUM İÇİN BENİ İHRAÇ ETTİLER"

Edebali, Kılıçdaroğlu'nun "Arınacağız" söylemine de değinerek şunları söyledi:

"Genel Başkanımız 'arınma' derken isimi yolsuzluğa, şaibeye bulaşan arkadaşlardan bahsetmişti. Bu algıyı vatandaşlara anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizler buraya atamayla gelmeye çok meraklı değildik, seçimle gelmek isterdik. Çoğunuz biliyorsunuz ki son kurultayda aday olduğum zaman beni ve destekleyen arkadaşları partiden ihraç ettiler ve bizim gibi, sizin gibi bugün burada bulunan partili kardeşlerimi dışladılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde de bu yok, geleneğinde de bu yok. Biz bu arınmada Erzurum İl Örgütü olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak sadece gündemden ismi düşmeyen delege arkadaşları, Ankara'da yapmış oldukları usulsüzlük ve sıkıntılı süreçleri takip edip onları arındıracağız. Küskün partili kardeşlerimiz olabilir, onlarla beraber yürüyüp gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren kardeşlerimizin de başımızın üstünde yeri var."

"ERDOĞAN'IN ATADIĞI ADAM MI GELSEYDİ, KEMAL BEY Mİ?"

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrasında yaşanan gelişmelere değinen Edebali, "Mutlak butlanla alakalı kısa bir şey izah edeyim. Kemal Bey ile kendim görüştüm. Saygıdeğer Genel Başkanım, o da bu işe hoşnut değil ama bugün Erdoğan'ın atadığı adam mı gelseydi Kemal Bey mi? Tabii ki Kemal Bey gelsin. Biz bunun için bu mücadeleyi verdik. Yalnız karşı taraf yanlış algılıyor, ya bir kaymakam ya vali gelecekti o anlamda da biz buradayız, Kemal Bey burada... Allah'ın izniyle birlik ve beraberlik içerisinde biz bu partimizi güzel yerlere taşıyacağız. Erzurum için projelerimizi aktaracağız, yönetimimizi oluşturacağız. Yönetimimizde özellikle kadın arkadaşlarımıza yer vereceğiz. Yönetimimizde gerçekten parti için canla başla çalışmak isteyen arkadaşlarımıza yer vereceğiz. Bu yönetimi oluştururken de şahsım adına ben tek karar vermeyeceğim; ilçe başkanlarımızla, siz değerli kardeşlerimizle beraber karar vereceğiz " ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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