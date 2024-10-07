Mahmutlu Kavşağı\'na Güvenlik Önlemleri

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Kazalarla gündeme gelen Samsun- Ankara karayolu Mahmutlu Kavşağı'nda kazalara karşı eş zamanlı flaşör sistemi kuruldu, yavaşlama uyarı çizgileri yenilendi ve oto korkuluk montajı yapıldı.

Samsun Valiliği yaptığı açıklama ile alınan önlemleri duyurdu. Açıklamada, "Samsun-Ankara karayolunun 26. kilometresinde grup mahalle yollarının ana yola katılım kavşağı olan Mahmutlu Kavşağı'nda trafik işaretlemeleri Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce standart şekilde eksiksiz olarak teşkil edilmiş olup, bölgede meydana gelen kazalar genel olarak yandan çarpmalı kazalar şeklinde gerçekleşmekte, kazalarda ana yol-tali yol geçiş kuralı ihlalleri ön plana çıkmaktadır.

Hız sınırlamasının otomobiller için 82 km/saat, otobüs veya kamyonlar için 70 km/saat olduğu bölgede Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan trafik sayımlarında tali yol araç sayılarının sinyalizasyon sistemi yapılması için yeterli olmadığı, sinyalizasyon sistemi teşkil edilmesi durumunda Samsun yönünü takiben kavşakta beklemede olan araçlarla arkadan çarpma şeklinde kazaların yaşanacağı ön görülmektedir. Ancak ilave tedbir olarak Samsun ve Kavak yönlerinden kavşak alanına yaklaşımlarda sürücülerin uyarılması için eş zamanlı flaşör sistemi tesis edilmiş, yavaşlama uyarı çizgileri yenilenmiştir. Yine kavşak bölgesinde görüşü engelleyen parklanmalara engel olmak için Mahmutlu Mahallesi yolu çıkışı alanına oto korkuluk montajı yapılmıştır" denildi.

Sürücülere kurallara uymaları hususunda uyarılarda bulunan Samsun Valiliği, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Lütfen kazaları en aza indirmek için tüm trafik kurallarıyla birlikte dönel kavşaklarda uyulması gereken kurallar konusunda da hassasiyet gösterelim, kavşağa yaklaşırken yavaşlayalım, kavşak içerisinde durmayalım, kavşağa girmek için bekleyelim ve trafik akışı rahatladığında kavşağa giriş yapalım, kavşak içerisindeki araçlara yol verelim. Geniş ve uzun araçların kavşağa yaklaşırken, kavşak içerisinde ve çıkışında birden fazla şeridi kullanmaları gerekebilir. Kavşak içerisinde bu tür araçların manevra alanına girmeyelim ve sollamaya çalışmayalım, kavşaktan çıkış yaparken sağ sinyal lambasını kullanalım, çıkışı kaçırmamız durumunda, merkez ada etrafında tekrar dönerek çıkışa gelince kavşağı terk edelim. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlarla karşılaşıldığında; kavşak alanına girmediysek sağa yaklaşarak geçiş üstünlüğüne sahip araçların geçmesi için yol verelim, kavşak içerisinde ise geçiş üstünlüğüne sahip araçların geçmesine olanak sağlamak için aracımızı durdurmadan, önceden planladığımız şekilde kavşağı terk edelim ve sonra sağa yaklaşarak aracın geçmesi için yol verelim. Unutmayalım! Hayatta hiç bir şey insan hayatından daha değerli değildir." - SAMSUN