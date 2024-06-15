Mahmutpaşa'da Bayram ve Babalar Günü Alışverişi Hareketlilik Oluşturdu

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Kurban Bayramı ve Babalar Günü öncesi Mahmutpaşa ile çevresine bayramlık kıyafet ve çeşitli ihtiyaçlarını almak için gelen vatandaşlar hareketlilik oluşturdu.

Kurban Bayramı ve Babalar Günü öncesi Eminönü'nde yer alan Mahmutpaşa ile çevresinde bayramlık kıyafet, babalarına hediye almak isteyenler ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya gelen vatandaşlar nedeniyle hareketlilik yaşandı. Birbirinden renkli kıyafetler ve hediyelik eşyalar vatandaşların beğenisine sunulurken alanda yoğunluğun öğlen saatlerinde beklendiği belirtildi.

"Babamızın hediyesi hazır, bayram alışverişine geldik"

Bayram için eksikleri tamamlamaya geldiklerini söyleyen Tülay Gülüç, "Gezmeye geldik, babamızın hediyesi hazır zaten bayram alışverişine geldik, özellikle bayram şekeri almaya geldik. Gelmişken de erken saat, sakin turluyoruz. Fiyatlar piyasaya göre biraz daha düşük, uygun, güzel. Hava sıcaktı birkaç gündür kız kardeşimle anlaştık, erken saatte gelelim dedik. Çocukları da aldık, dolaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Çocukları düşünüyorum, kıyafetleri, ayakkabıları aldık"

Akrabalarıyla birlikte alışverişe geldiğini söyleyen Kübra Arat, "Çocukları düşünüyorum, kıyafetleri, ayakkabıları aldık, hazırız. Babalar günü, babamızın hediyesi hazır. Dolaşmaya geldik, bugün İstanbul'un havası çok güzel. Abiyeler var, biz genelde abiye alışverişimizi buradan yapıyoruz. İstanbul'da yaşadığımız için genelde erken saatlerde geliyoruz. Buranın da kalabalığı güzel, fiyatlar normal yerlere göre bir tık daha uygun" derken alanda önceki bayramlarda oluşan yoğunluğun olmadığını söyleyen esnaf Ümit İpek, "25 yıldan beri bu dükkanda çalışıyorum, böyle bir arife, bayram haftası görmedim. Burası bu bayramlarda full çekerdi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL