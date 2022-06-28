Mahsur kalan öğrencileri UMKE ekibi kurtardı

İki gündür devam eden sağanak yağış sonrası dere yatağına dönen Saltukova 'da Kerim Keçeci Kuran Kursu'nda mahsur kalan 26 öğrenci ve 4 hoca UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak evlerine teslim edildi. - ZONGULDAK

Bakan Yanık: 'Bakanlık olarak ilk elde Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları hesabına 500'er...

Kaynak: İHA

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