Makamlar çocuklara kaldı, verilen talimatlar umutlandırdı - Son Dakika

Sivas'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayışını ile koltuklar çocuklara kaldı, verilen talimatlar gelecek adına umut verdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan TBMM'nin açılışının 102. yılı ve 23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile makamını Güllük köyünde ikamet eden Demirçelik İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Fatma Gül Kaya'ya temsili olarak devretti. Kısa süreliğine de olsa yetkiyi alan Kaza, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın'dan okul bahçesine ve köyüne park yapılmasını, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'dan okullarda güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırılmasını, Orman İşletme Müdürü Sefa Duman'dan okul bahçelerinin ağaçlandırılmasını istedi. Kaya ayrıca Ayhan ile makam otomobilini de paylaştı.

Okulunun eksiklerinin giderilmesini istedi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise makamını Ozmuş Köyü İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Hafza Hüma Doğan'a devretti. Bir süreliğine Sivas Belediye Başkanı olan minik Hafza Hüma, Başkan Hilmi Bilgin ile sohbet ederek belediyelerin görev ve sorumlulukları ile işleyişi hakkında bilgi aldı. Doğan'ın ilk talimatı, eğitim gördüğü Ozmuş Köyü İlkokulu'nun eksiklerinin giderilmesi yönünde oldu. Sokak hayvanları için mevut barınağa ilave olarak farklı bölgelerde barınakların yapılmasını isteyen minik Başkan Doğan, hayalinin büyüyünce Belediye Başkanı olup insanlara hizmet etmek olduğunu söyleyerek Başkan Hilmi Bilgin'i köyüne davet etti.

Minik Yiğit iddialı vaatlerde bulundu

Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna oturan Anaokulu öğrencisi Yiğit Temel ise "Demirağ OSB ile işsizliği tarihe gömeceğiz" dedi.

Yürütülen çalışmalarla ilgili minik başkana bilgi veren Başkan Mustafa Eken, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile bizde bugün başkanlık koltuğunu Başkanımız Yiğit Temel'e, başkan yardımcılığı koltuğumuzu da Gökçe Baltacı hanımefendiye bırakıyoruz. Kendileriyle bugün Ticaret ve Sanayi Odası olarak neler yapıyorlar, neler yapacaklar, hedefleri nedir? Kendilerine soracağız" dedi.

Kendinden emin ifadelerle sorularını yanıtlayan Başkan Yiğit Temel, "Bundan sonra devamlı fabrika bacaları tütecek. Sivas'ta işsizliği tarihe gömeceğiz. Hızlı Tren Sivas'a geliyor. Ben trenleri çok seviyorum. Şehrimize yerli ve yabancı turistler gelmesi için altyapımız hazır. Sivas bir tarih ve kültür şehridir" diye konuştu. - SİVAS