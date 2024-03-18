Makbule Hanım, şehadetinin 102. yılında anıldı - Son Dakika
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Yerel

Makbule Hanım, şehadetinin 102. yılında anıldı

Makbule Hanım, şehadetinin 102. yılında anıldı İşgal güçlerine karşı kurulan Kuvayı Milliye hareketine katılan ve Yunan güçleriyle çıkan çatışmada şehit düşen Makbule Hanım'ın destansı mücadelesi aradan geçen 102 yılda unutulmadı.

18.03.2024 22:47  Güncelleme: 23:08
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Makbule Hanım, şehadetinin 102. yılında anıldı

BALIKESİR - İşgal güçlerine karşı kurulan Kuvayı Milliye hareketine katılan ve Yunan güçleriyle çıkan çatışmada şehit düşen Makbule Hanım'ın destansı mücadelesi aradan geçen 102 yılda unutulmadı.

Milli Mücadele Dönemi'nde Manisa, Kütahya ve Balıkesir hattında düşmana karşı oluşturulan Kuvayı Milliye hareketine katılan ve 17 Mart 1922'de girdiği çatışmada 20 yaşında şehit düşen Makbule Hanım kabrinin bulunduğu Sındırgı ilçesinde anısı her alanda yaşatılıyor.

17 Mart vefatının 102. Seni devriyesinde Makbule hanım Sındırgı'nın Eğridere kırsal mahallesinde bulunan mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Törene ilçe kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Gelecek nesillerin de Makbule Efe gibi vatanına bağlı yetiştirilmesi gerektiğini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, " Gördes kızı ve Sındırgı'nın bağrında yatan Makbule Efe'nin mezarı başındayız. O ki bir kahramanlık öyküsü yazmış bir kahraman. Bizler de geleneksel olarak her yıl kabir başında anıyoruz. Ruhu şad olsun" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Makbule Hanım, şehadetinin 102. yılında anıldı - Son Dakika

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