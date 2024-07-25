Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Hanecioğlu: "2021 - 2023 Arası Çocuk İstihdamı 239 Bin Arttı" - Son Dakika
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Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Hanecioğlu: "2021 - 2023 Arası Çocuk İstihdamı 239 Bin Arttı"

MESEM’in çocuk işçiliğini artırdığını belirten Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Nezihe Hanecioğlu, “15- 17 yaş çocuk işgücü verilerini açıklayan TÜİK’e göre çocuk işgücü ve çocuk istihdamı hızla yükseldi. 2021-2023 arası toplam çocuk nüfusu 153 bin artarken çocuk istihdamı 239 bin artış gösterdi” dedi.

25.07.2024 18:52  Güncelleme: 19:59
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(ESKİŞEHİR) - MESEM'in çocuk işçiliğini artırdığını belirten Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Nezihe Hanecioğlu, "15- 17 yaş çocuk işgücü verilerini açıklayan TÜİK'e göre çocuk işgücü ve çocuk istihdamı hızla yükseldi. 2021-2023 arası toplam çocuk nüfusu 153 bin artarken çocuk istihdamı 239 bin artış gösterdi" dedi.

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Eskişehir Şube Başkanı Nezihe Hanecioğlu, son yıllarda çocuk işçiliğin artığını, bununla beraber iş kazalarının da yükseldiğini söyledi. Ekonomik kriz nedeniyle de 18 yaş altı çocukların çalışmak zorunda bırakıldığına dikkati çeken Hanecioğlu, "Çalışan çocukların yüzde 30,8'i tarım, yüzde 23,7'si sanayi, yüzde 45,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Yaş grubuna göre incelendiğinde; 5-14 yaş grubunda çalışan çocukların yüzde 64,1 ile tarım sektöründe, 15-17 yaş grubunda çalışan çocukların ise yüzde 51,0 ile hizmet sektöründe ağırlık kazandığı görüldü" diye konuştu.

"Çalışan çocuk oranı yaşanan ekonomik krizle birlikte artmakta"

Nezihe Hanecioğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çocuk işçi, 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişi olarak tanımlanmıştır. Genç işçi kavramı ise, 16 yaşından gün alan ve 18 yaşını doldurana kadar ki süreyi kapsar. Ancak ILO, UNİCEF ve bizim kanunlarımıza göre 18 yaşını tamamlamamış herkes çocuktur. İş Kanununa göre hiçbir şekilde 14 yaşın altındaki çocuklar bir işte çalıştırılamaz ve çocuklar buna karşın korunurlar denmesine rağmen maalesef gerçek böyle değildir. 14 yaşın altındaki çalışan çocuk oranı yaşanan ekonomik krizle birlikte her geçen gün artmaktadır. 2019 yılından beri TÜİK tarafından bu veriler yayınlanmamaktadır.

"2021- 2023 yıllarında çocuk istihdamı 239 bin arttı"

TÜİK'in istatistiklerinde çocuk 2023 verileri çocuk işgücündeki korkunç tabloyu gözler önüne seriyor. Sadece 15- 17 yaş çocuk işgücü verilerini açıklayan TÜİK'e göre çocuk işgücü ve çocuk istihdamı hızla arttı. 2021- 2023 arası toplam çocuk nüfusu 153 bin artarken çocuk istihdamı 239 bin arttı. 2021 yılında 520 bin olan çocuk istihdamı 2023'te 759 bin oldu. 2021 yılında yüzde 14 olan çocuk istihdamı oranı 2023 yılında yaklaşık 6 puan artarak yüzde 19,6'ya ulaştı. Ekonomik kriz derinleştikçe çocukların çalıştırılması ve çocukluklarının ellerinden alınması bir gerçektir. Çalışan çocukların yüzde 30,8'i tarım, yüzde 23,7'si sanayi, yüzde 45,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Yaş grubuna göre incelendiğinde; 5- 14 yaş grubunda çalışan çocukların yüzde 64,1 ile tarım sektöründe, 15-17 yaş grubunda çalışan çocukların ise yüzde 51,0 ile hizmet sektöründe ağırlık kazandığı görüldü.

"İSG Meclisi çocuk işçi ölümlerini izliyor"

İSİG Meclisi'nin yüzde 91'ini ulusal basından; yüzde 9'unu ise çocuk işçilerin aileleri ve yerel basından öğrendiği bilgilere dayanarak yaptığı tespitlere göre; 2013- 2024 yıllarında çocuk iş cinayetlerinin yaşlara göre dağılımı şöyle: 4-6 yaş arasında 15 çocuk 7 -10 yaş arasında 59 çocuk, 11- 14 yaş arasında 166 çocuk, 15- 17 yaşında 455 çocuğumuz çalışırken hayatını kaybetmiştir. Ölüm oranının en yüksek olduğu iş kolu 383 adetle tarım-orman, ikincisi 75 adetle inşaat-yol, üçüncüsü 52 adetle metal iş koludur; Konaklama işkolunda 49, gıda işkolunda 24, Ticaret işkolunda 23 çocuk olmak üzere liste uzayıp gitmektedir. İstihdam dağılımına bakıldığında çocuk işçi ölümlerinin yüzde 78'ini ücretliler oluşturuyor. Geçmiş yıllarda çocuk işçilerde ücretli çalışanların oranı daha düşüktü. Bunun anlamı 18 yaş altındaki çocukların giderek işgücüne katılımının arttığı, gerçeğidir.

"MESEM çocuk işçiliğini arttırdı"

Çıraklık eğitiminin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlayan ve MESEM adıyla bilinen orta öğretim mezunu çocukların 1 gün okul, 4 gün işyerlerinde çalıştırılmasıyla başlayan süreçte maalesef çocukların uğradığı iş kazaları ve ölümler artmıştır. İşverenin işine gelen bu durum, yaz tatili süresince ücretli genç işçi olarak çalışmalarının önünü açmıştır. Böylece yaz tatilini yapmayan, oyun oynayamayan, kitap okuyup sporunu yapamayan bir nesil yetişmektedir. Bu durumun, yeni öğretim dönemi başlamadan yeniden değerlendirilmesi, çıraklık politikasının çocukların sağlıklı bireyler olması yönünde geliştirilmesi, kurallara uyan işletmelerin uymayanlardan ayrılması açısından ve iş güvenliği kurallarına uygunluğu açısından puanlama sistemi ile gerçekçi olarak değerlendirilmesi ve mutlaka yaz tatilleri ile hafta sonu çalışmalarının engellenmesi gerekmektedir. Onun yerine spor kampları ve hobilere vaktin ayrılabildiği, belediye ve diğer kurumlarla işbirliği içinde projeler hazırlanmalıdır."

Kaynak: ANKA

Eskişehir, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Hanecioğlu: '2021 - 2023 Arası Çocuk İstihdamı 239 Bin Arttı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Hanecioğlu: "2021 - 2023 Arası Çocuk İstihdamı 239 Bin Arttı" - Son Dakika
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