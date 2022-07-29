MKE tarafından üretilen 76/62 Milli Deniz Topu, TCG BEYKOZ üzerinde ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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MKE tarafından üretilen 76/62 Milli Deniz Topu, TCG BEYKOZ üzerinde ilk kez görüntülendi

29.07.2022 15:26
MKE tarafından üretilen 76/62 Milli Deniz Topu, TCG BEYKOZ üzerinde ilk kez görüntülendi

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen ve son olarak TCG BEYKOZ'a monte işlemleri geçekleştirilen Milli Deniz Topu, TCG BEYKOZ üzerinde ilk kez görüntülendi.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen ve son olarak TCG BEYKOZ'a monte işlemleri geçekleştirilen Milli Deniz Topu, TCG BEYKOZ üzerinde ilk kez görüntülendi.

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) tarafından geliştirilen ve yakın zamanda deniz testlerine başlanacak Milli Deniz Topu için 3 ülkeyle sözleşme imzalama aşamasına gelinmişti. Son olarak TCG BEYKOZ korvetine de monte işlemleri gerçekleşmişti. TCG BEYKOZ üzerine monte edilen Milli Deniz Topu ilk kez görüntülendi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın talepleri doğrultusunda yerli ve milli imkanlar ile MKE tarafından geliştirilen ve üretilen 76/62 milimetre Milli Deniz Topu, dakikada 80 atım kapasitesine sahip. Mühimmatsız 7 bin 500 kilogram ağırlığa sahip olan sistem, mühimmat ile birlikte 8 bin 500 kilogram ağırlığa erişiyor. İçerisinde döner cephanelik bulunan sistem 70 adetlik de mühimmat kapasitesine sahip. Ayrıca normal mühimmat ile 16 kilometre ve menzili arttırılmış mühimmatla da 20 kilometre menzile sahip olan top ile Türkiye, Mavi Vatan'da etkin ve caydırıcı gücüne güç katmış olacak. TCG BEYKOZ ile birlikte deniz testlerine de başlanacak olan Milli Deniz Topu'na şimdiden talep de büyük. Öte yandan, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı sonrasında 3 ülke ile sözleşme imzalanma aşamasına gelindiğini açıklamıştı.

İtalyan firma fiyat yükseltmişti, MKE mühendisleri yarı fiyatına üretti

76/62 mm Milli Deniz Topu üretimi başlamadan önce Türkiye bu ihtiyacını İtalyan Leonardo firması ile gideriyordu. Özellikle 76 milimetre deniz topu noktasında dünyada adeta tekel olacak kadar etkili olan İtalyan firması bu nedenle fiyatı da kendisi belirliyordu. Türkiye'nin talepleri doğrultusunda anlaşma masasına oturulan İtalyan firmanın yeni alım için çok yüksek bir bedel talep etmesi üzerine MKE devreye girdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın talepleri doğrultusunda çalışmalarına başlayan MKE, İtalyan firmasının ürettiği deniz topu ile aynı kalibreye sahip olan sistemi neredeyse yarı fiyatına mal etti. Kara atışları tamamlanan 76/62 mm Milli Deniz Topu son olarak da TCG BEYKOZ korvetine monte edildi. Kısa sürede deniz atışları da başlayacak olan sistemin, kısa sürede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi bekleniyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MKE tarafından üretilen 76/62 Milli Deniz Topu, TCG BEYKOZ üzerinde ilk kez görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MKE tarafından üretilen 76/62 Milli Deniz Topu, TCG BEYKOZ üzerinde ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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