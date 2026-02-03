Depremde 4 futbolcusunu kaybeden Malatya ampute takımı pes etmiyor

6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'da 4 oyuncusunu kaybeden Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, yaşadığı büyük acıya rağmen Ampute Futbol Süper Ligi'nde başarılı mücadelesini sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'da yıkılan Kırçuval Oteli enkazında 4 futbolcusunu kaybeden Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, depremin üçüncü yıl dönümünde hem kaybettiklerini anıyor hem de ligdeki başarılı mücadelesini sürdürüyor. İranlı Mehdi Saedavi, Hamed Matroudi, Muhammed Rıza Mir Ahmadi ile Kamerunlu Elvis Nkam Teneng'in hatırasını sahada yaşatan takım, tüm zorluklara rağmen "hayat devam ediyor" mesajı veriyor.

"Hala onları kalbimizde taşıyoruz"

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda 5 yıldır futbol oynayan Mehmet Barış Demir, 6 Şubat gecesi arkadaşlarının vefat haberi aldığında tarifsiz bir çaresizliğe düştüğünü anlattı. Demir, "Depremden sonra vefat haberini duyunca, ne yapacağımızı bilemedik, üzüldük. Elimizden bir şey gelmiyordu. Enkaz alanına gitmek istedik ama o anki durumumuzdan ve Malatya'daki yıkımlardan dolayı ulaşamadım. Hala onları kalbimizde taşıyoruz. Maçlarda, antrenmanlarda onlarla olan hatıralarımız aklımıza geliyor. Abi-kardeş gibiydik, şakalaşırdık, onların bir yabancı olduğunu hissetmiyorduk" dedi.

"Maalesef deprem ayrılık yaşattı"

Geçen yılkı şampiyonluğu, kaybettikleri 4 takım arkadaşlarına armağan ettiklerini söyleyen Özkan Koç ise "Gönül isterdi ki aramızda olsunlar ama maalesef deprem ayrılık yaşattı" ifadesine yer verdi.

"6 Şubat uzun bir geceydi"

Yaklaşık 15 yıldır ampute futbolun içinde olan takım antrenörü Selim Karadağ ise takımın 4 oyuncusunun kaybetmesiyle beraber zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Malatya'mızı seviyoruz. Her şeyin daha güzel olacağına inanıyoruz. Zor süreçlerden geçtik ve geçiriyoruz da. 6 Şubat uzun bir geceydi. 4 futbolcu kardeşimiz dışardan geldiği için otelde kalıyordu. O uzun gecede onları kaybettik. İyi insanlardı, hatıralarını hatırlıyoruz. Ama mecburuz, beşeriyet insana verilmiş en büyük hazine. Eğer bazı şeyleri unutmazsak onlarla yaşamanın da imkanı yok. Onlar gitti geriye kalanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Depremden sonra engelli kalan bireylere ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen Karadağ, "Hedefimiz deprem sürecinde engelli kalan kardeşlerimize ulaşıp, sporla birlikte hayata tutundurmak. Malatya'mızda Büyükşehir Belediyesinin hem ampute futbol hem de tekerlekli basketbol takımı var. Spor yapmak istiyorlarsa bize ulaşsınlar. Elimizden geldiği kadar her zaman onların yanında olacağız. Belediyemiz şu anda engelsiz bir yaşam merkezi yapıyor. Depremden sonra engelli kalmış, 'ben ne yapacağım' diye düşünen arkadaşlar Büyükşehirle iletişime geçsinler" diye konuştu.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde oynayan takımın, 2025-2026 sezonunda şu ana kadar oynadığı 11 maçta 7 galibiyeti bulunuyor. - MALATYA