Depremde 4 futbolcusunu kaybeden Malatya ampute takımı pes etmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Depremde 4 futbolcusunu kaybeden Malatya ampute takımı pes etmiyor

Depremde 4 futbolcusunu kaybeden Malatya ampute takımı pes etmiyor
03.02.2026 10:32  Güncelleme: 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4 oyuncusunu kaybeden Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, yaşadığı acıya rağmen ligdeki başarısını sürdürüyor. Takım, kaybettikleri arkadaşlarının hatırasını yaşatırken, hayata tutunma mesajı veriyor.

6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'da 4 oyuncusunu kaybeden Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, yaşadığı büyük acıya rağmen Ampute Futbol Süper Ligi'nde başarılı mücadelesini sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'da yıkılan Kırçuval Oteli enkazında 4 futbolcusunu kaybeden Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, depremin üçüncü yıl dönümünde hem kaybettiklerini anıyor hem de ligdeki başarılı mücadelesini sürdürüyor. İranlı Mehdi Saedavi, Hamed Matroudi, Muhammed Rıza Mir Ahmadi ile Kamerunlu Elvis Nkam Teneng'in hatırasını sahada yaşatan takım, tüm zorluklara rağmen "hayat devam ediyor" mesajı veriyor.

"Hala onları kalbimizde taşıyoruz"

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda 5 yıldır futbol oynayan Mehmet Barış Demir, 6 Şubat gecesi arkadaşlarının vefat haberi aldığında tarifsiz bir çaresizliğe düştüğünü anlattı. Demir, "Depremden sonra vefat haberini duyunca, ne yapacağımızı bilemedik, üzüldük. Elimizden bir şey gelmiyordu. Enkaz alanına gitmek istedik ama o anki durumumuzdan ve Malatya'daki yıkımlardan dolayı ulaşamadım. Hala onları kalbimizde taşıyoruz. Maçlarda, antrenmanlarda onlarla olan hatıralarımız aklımıza geliyor. Abi-kardeş gibiydik, şakalaşırdık, onların bir yabancı olduğunu hissetmiyorduk" dedi.

"Maalesef deprem ayrılık yaşattı"

Geçen yılkı şampiyonluğu, kaybettikleri 4 takım arkadaşlarına armağan ettiklerini söyleyen Özkan Koç ise "Gönül isterdi ki aramızda olsunlar ama maalesef deprem ayrılık yaşattı" ifadesine yer verdi.

"6 Şubat uzun bir geceydi"

Yaklaşık 15 yıldır ampute futbolun içinde olan takım antrenörü Selim Karadağ ise takımın 4 oyuncusunun kaybetmesiyle beraber zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Malatya'mızı seviyoruz. Her şeyin daha güzel olacağına inanıyoruz. Zor süreçlerden geçtik ve geçiriyoruz da. 6 Şubat uzun bir geceydi. 4 futbolcu kardeşimiz dışardan geldiği için otelde kalıyordu. O uzun gecede onları kaybettik. İyi insanlardı, hatıralarını hatırlıyoruz. Ama mecburuz, beşeriyet insana verilmiş en büyük hazine. Eğer bazı şeyleri unutmazsak onlarla yaşamanın da imkanı yok. Onlar gitti geriye kalanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Depremden sonra engelli kalan bireylere ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen Karadağ, "Hedefimiz deprem sürecinde engelli kalan kardeşlerimize ulaşıp, sporla birlikte hayata tutundurmak. Malatya'mızda Büyükşehir Belediyesinin hem ampute futbol hem de tekerlekli basketbol takımı var. Spor yapmak istiyorlarsa bize ulaşsınlar. Elimizden geldiği kadar her zaman onların yanında olacağız. Belediyemiz şu anda engelsiz bir yaşam merkezi yapıyor. Depremden sonra engelli kalmış, 'ben ne yapacağım' diye düşünen arkadaşlar Büyükşehirle iletişime geçsinler" diye konuştu.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde oynayan takımın, 2025-2026 sezonunda şu ana kadar oynadığı 11 maçta 7 galibiyeti bulunuyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Malatya, Futbol, Kültür, Yerel, PES, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremde 4 futbolcusunu kaybeden Malatya ampute takımı pes etmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Bu karenin 1 saniye sonrası facia Bu karenin 1 saniye sonrası facia
En-Nesyri teklifi kabul etti İşte yeni takımı En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Ünal Aysal’ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı

10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
09:56
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
09:54
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
08:51
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 10:37:31. #7.11#
SON DAKİKA: Depremde 4 futbolcusunu kaybeden Malatya ampute takımı pes etmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.