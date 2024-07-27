Malatya Çevre Platformu, Arguvan'daki Maden İhalelerine Dikkat Çekti

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(MALATYA) - Malatya'nın Arguvan ilçesinde 16'ıncı Uluslararası Kültür Festivali düzenlenirken Malatya Çevre Platformu, sayıları Malatya'da her geçen gün artan maden ihalelerine dikkati çekti. Arguvan'da madencilerin iş başında olduğunu söyleyen Platform sözcüsü Hasan Kaya, "Arguvan'ı İliç yaptırmayacağız" dedi.

Malatya Çevre Platformu (MAL-ÇEP) Uluslararası Arguvan Türkü Festivali'nin ilk gününde Nazım Hikmet Meydanı'nda stant açarak imza kampanyası başlattı. Platform sözcüsü Hasan Kaya, "Arguvan'ı İliç yaptırmayacağız" diyerek yetkililere seslendi.

"Arguvanlılara kanser hastalığı kalacak"

Malatya'da 14 yeni maden sahasının açıldığını bunlardan 2'sinin Arguvan'da olduğunu belirten Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Madencilere ve maden lobicilerine asla fırsat vermeyeceğiz. Arguvan ilçemizi İliç yaptırmayacağız! Sevgili Arguvanlılar vahşi maden şirketleri ve madenciler şu an itibari ile Arguvan'da faaliyette. 289. grup maden ihale ilanında, Türkiye genelinde 545 maden sahasını kapsıyor. 4. grup madenler Malatya'da 14 yeni maden sahasını kapsıyor. Arguvan'da 2 yeni maden sahası da bu ihalenin içinde. 22 Temmuz'da şirketlere teslimi yapıldı. Madenciler Arguvan da işbaşında. Vahşi maden şirketleri Arguvan bölgesinin doğasını talan etmek için faaliyetlerine başlamış durumda. Maden şirketleri Arguvan da ne arıyor acaba? Geçtiğimiz günlerde buralarda 4*4 ciplerle gelerek, 'biz deprem haritası çıkartıyoruz' diyorlar değerli arkadaşlar. Oysa biz biliyoruz ki onlar yer alıntındaki madenleri arıyorlar. Arguvan'ı talan etmek için uğraşıyorlar. Arguvanlılar, doğana, eko sistemine, sahip çık! Sesini yükselt. Ormanına, dağına, ovana, yeraltı ve yerüstü suyuna bağına, bahçelerine sahip çık. Bu ne yaman çelişki dostlar; bir tarafta Şotik Barajı yapılıyor, Arguvan'ın onlarca köylerinin tarım arazilerinin sulanması için. Barajın etrafında yüzlerce maden kuyuları açılıyor. Maden, altın aramak için. Bu altını Türkiye Cumhuriyeti mi kullanacak yoksa 5 tane yabancı şirket ve onların yerli ortakları olan şirketler mi kullanacak? Madenlerin yüzde 96'sı şirketlere verilirken devlet payı ise yalnızca yüzde 4'tür. Siz Arguvanlılara ise tozu, gazı, zehir ve devasa maden çukurları, kanser hastalıkları kalacaktır."