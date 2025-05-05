Malatya\'da 05.05.2025 Tarihinde Nikahlar Törenle Kıyıldı

Malatya'da nikah salonları, simetrik rakamların sunduğu cazibe nedeniyle 05.05.2025 tarihinde, çiftlerin ilgi odağı oldu. Hem kolay hatırlanabilirliği hem de özel anlamıyla bu tarih, evlilik yolunda ilk adımlarını atan 21 çiftin seçimi oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda, sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan törenler, aralıksız şekilde gün boyu devam etti. Her 20 dakikada bir nikah kıyılarak, nikah memurları özverili çalışmalarıyla yoğun talebi karşıladı. Çiftler ve aileleri, bu anlamlı günde "evet" diyerek heyecanlarını paylaştılar.

Yeşilyurt Belediyesi Evlendirme Dairesi de bu özel tarihe olan ilgiyi karşılamak için hazırlıklarını tamamladı. Yoğun taleple başa çıkan Daire, çiftlerin mutluluğunu paylaşmak için hazır bulundu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit de katıldığı özel nikah töreninde Songül Kılıçkol ile Hüseyin Aktaş çiftine, evlilik cüzdanlarını takdim ederek mutluluklar diledi. Başkan Geçit, konuşmasında evliliğin sevgi, saygı ve anlayış üzerine kurulması gerektiğini vurguladı.

05.05.2025 tarihi, çiftlerin hafızalarında unutulmaz bir gün olarak kalırken, bu günü seçen tüm çiftler, sevdikleriyle birlikte unutulmaz anlar yaşadı. Aile yılı ilan edilen 2025'in bu özel gününde yeşeren yeni aileler, mutluluk ve sevgi dolu bir geleceğin kapılarını araladı. - MALATYA