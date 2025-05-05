Malatya'da 05.05.2025 Tarihinde Nikahlar Törenle Kıyıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya'da 05.05.2025 Tarihinde Nikahlar Törenle Kıyıldı

Malatya\'da 05.05.2025 Tarihinde Nikahlar Törenle Kıyıldı

Malatya'da simetrik rakamlardan oluşan 05.05.2025 tarihi, birçok çiftin evlenme kararı almasına sebep oldu. Törende 21 çift, Nikah Sarayı'nda mutluluklarını paylaştı. Yoğun talebe cevap veren nikah memurları, gün boyu nikah kıydı.

05.05.2025 17:37  Güncelleme: 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da nikah salonları, simetrik rakamların sunduğu cazibe nedeniyle 05.05.2025 tarihinde, çiftlerin ilgi odağı oldu. Hem kolay hatırlanabilirliği hem de özel anlamıyla bu tarih, evlilik yolunda ilk adımlarını atan 21 çiftin seçimi oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda, sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan törenler, aralıksız şekilde gün boyu devam etti. Her 20 dakikada bir nikah kıyılarak, nikah memurları özverili çalışmalarıyla yoğun talebi karşıladı. Çiftler ve aileleri, bu anlamlı günde "evet" diyerek heyecanlarını paylaştılar.

Yeşilyurt Belediyesi Evlendirme Dairesi de bu özel tarihe olan ilgiyi karşılamak için hazırlıklarını tamamladı. Yoğun taleple başa çıkan Daire, çiftlerin mutluluğunu paylaşmak için hazır bulundu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit de katıldığı özel nikah töreninde Songül Kılıçkol ile Hüseyin Aktaş çiftine, evlilik cüzdanlarını takdim ederek mutluluklar diledi. Başkan Geçit, konuşmasında evliliğin sevgi, saygı ve anlayış üzerine kurulması gerektiğini vurguladı.

05.05.2025 tarihi, çiftlerin hafızalarında unutulmaz bir gün olarak kalırken, bu günü seçen tüm çiftler, sevdikleriyle birlikte unutulmaz anlar yaşadı. Aile yılı ilan edilen 2025'in bu özel gününde yeşeren yeni aileler, mutluluk ve sevgi dolu bir geleceğin kapılarını araladı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, malatya, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da 05.05.2025 Tarihinde Nikahlar Törenle Kıyıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Tel Aviv’e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme sözü verdi Netanyahu, Tel Aviv'e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme sözü verdi
31 diye satın aldığı daire 11 çıktı 3+1 diye satın aldığı daire 1+1 çıktı
Mustafa Destici’den Özgür Özel’e yönelik saldırıya sert tepki Mustafa Destici'den Özgür Özel'e yönelik saldırıya sert tepki
Zelenskiy: Ateşkesin her an, hatta bugün bile başlayabileceğine inanıyoruz Zelenskiy: Ateşkesin her an, hatta bugün bile başlayabileceğine inanıyoruz
İran’dan açık tehdit: ABD üsleri hedefimiz olacak İran'dan açık tehdit: ABD üsleri hedefimiz olacak
Elon Musk istedi, ABD’de bir bölgenin ismi değişti Elon Musk istedi, ABD'de bir bölgenin ismi değişti
Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu’da korku yarattı: ABD’nin Ortadoğu politikasından rahatsız Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu'da korku yarattı: ABD'nin Ortadoğu politikasından rahatsız
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Zap Suyu’na uçtu Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Zap Suyu'na uçtu
Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 19:07:36. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya'da 05.05.2025 Tarihinde Nikahlar Törenle Kıyıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.