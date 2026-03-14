Malatya'da "14 Mart Tıp Bayramı" kutlandı

14.03.2026 17:35  Güncelleme: 17:36
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin ev sahipliğinde düzenlenen törende hekimlik mesleğinin önemi vurgulandı. Törende çeşitli ödüller de verildi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin ev sahipliğinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Malatya Tabipler Odasının işbirliğinde düzenlenen törenle 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törene; AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Sağlık Müdür Vekili Op. Dr. Erkin Şahin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Deniz Yılmaz, Tabip Albay Serkan Mutlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Rıza Murat Türksoy, Malatya Tabipler Odası Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Sezai Demirel, İl Müftüsü Ramazan Dolu, rektör yardımcıları, dekanlar, başhekimler, akademisyenler, öğrenciler ve sağlık çalışanları katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Müzik Öğretmenliği Bölümünden Mustafa Reşat Bükülmez' in sunduğu piyano dinletisi ile devam etti.

Törenin açılış konuşmasını yapan Malatya Tabipler Odası Başkanı Mustafa Sezai Demirel, hekimliğin zorlu bir eğitim süreciyle başlayan, sürekli yenilenmeyi ve bilimsel araştırmaların merkezinde olmayı gerektiren kutsal bir meslek olduğunu söyledi. Türk tıbbının dünya çapında başarılı çalışmalara imza attığını belirten Demirel, "Yurdun dört bir yanında özveriyle çalışan doktorlarımıza hak ettikleri yaşam imkanlarının sağlanması, çalışma saatlerinin ve hasta yoğunluğunun azaltılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması kaliteyi artıracak en önemli etkenlerdir. Doktorlarımızın yoğun ve stresli çalışma koşullarında güvene ve desteğe ihtiyaç duydukları göz ardı edilmemelidir." dedi.

Malatya İl Sağlık Müdür Vekili Erkin Şahin, 14 Mart'ın sıradan bir tarih olmadığını belirterek, "14 Mart 1919 yılında işgal altındaki İstanbul'da tıbbiyeli gençlerin yaktığı bağımsızlık meşalesinin yıl dönümüdür. O günün tıbbiyelileri vatan savunmasında en ön safta yer alarak bu mesleğin vatan sevgisinin timsali olduğunu göstermiştir" şeklinde konuştu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli de Malatya'nın bölgeye hitap eden güçlü bir sağlık merkezi olduğuna dikkat çekti. İnönü Üniversitesinin karaciğer ve kemik iliği naklindeki başarılarından övgüyle bahseden Bentli, geleceğin hekimlerine çeşitli tavsiyelerde bulundu. Bentli, "Hekimlik sadece teşhis koyan bir meslek değildir. Hastanızın psikolojik yükünü hafifletin. Kıran değil onaran, korkutan değil güven veren olun. Hastanıza bakarken sadece bir vaka olarak görmeyin. Bir insan görün, bir aile görün, bir endişe görün. Bilmediğiniz konuda biliyormuş gibi davranmayın ve daima istişare edin" diye konuştu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat da 'doktor' yerine 'hekim' kelimesini kullanmayı tercih ettiğini belirterek hekimliğin "hikmet" ve "hakim" kökünden geldiğini söyledi. Akpolat, "Batı tıbbı insanı ruhsuzlaştırarak sadece bir biyolojik makine, bir hasta olarak tanımlayarak yaratılış gayesine aykırı bir duruş sergilemektedir. Oysa medeniyetimiz insana, insan olmanın değeriyle bakmıştır." ifadelerini kullandı.

Akpolat, İnönü Üniversitesinin 2026 Dünya Üniversiteler Sıralamasında sağlık alanında Türkiye'de 8. sıraya yerleştiğini, erişkin kemik iliği naklinde 7 yıldır birinci olduklarını, karaciğer nakli, şaşılık ve el cerrahisinde ise bölgenin tek merkezi konumunda bulunduklarını anlattı. Akpolat, 6 Şubat depremlerinde üstün gayret gösteren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesine 28 yılı aşkın süredir hizmet eden kıdemli öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve Prof. Dr. Metin Fikret Genç'e AK Parti Milletvekili İhsan Koca tarafından "Hizmet Onur Ödülü" takdim edildi.

Program; eğitime katkı ve akademik başarı ödüllerinin verilmesi, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Türkçe ve İngilizce Tıp programları sınıf birincilerine ödül verilmesiyle devam etti. Ayrıca tıp fakültesini başarıyla temsil eden takım ve topluluklara da başarı belgesi verilmesiyle tören sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

