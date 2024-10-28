Malatya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Malatya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Malatya\'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Malatya'da Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde tören düzenlendi.

28.10.2024 22:11  Güncelleme: 22:19
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Malatya'da Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde tören düzenlendi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in Atatürk heykeline çelenk sunduğu törende saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Anıt Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Yavuz, "Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Aziz Atatürk'ü, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Malatya'nın Cumhuriyet ruhuyla yeniden inşa edildiğini vurgulayan Yavuz, "Birlik ve beraberlik içinde çalışarak şehrimizi daha güçlü bir geleceğe hazırlamakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Akşam saatlerinde Doğa Cadde AVM önünde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, bayrak ve meşalelerle kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, "Hür ve bağımsız bir Cumhuriyet inşa ettik. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Cumhuriyet Bayramı Malatyalılar tarafından coşkuyla kutlanırken, etkinlik fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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