30 Ağustos Zafer Bayramı Malatya’da törenle kutlandı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Malatya'da düzenlenen törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü, Malatya'da düzenlenen törenle kutlandı. Kutlama programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Program, daha sonra İnönü Caddesi'nde devam etti. Malatyalılar törene yoğun ilgi gösterdi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan, tören mangasını ve vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Yarbay Deniz Esat Martı yaptı.

"TARİHTE EŞİNE AZ RASTLANIR BİR ZAFER KAZANILMIŞTIR"

Martı, konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden ve 30 Ağustos 1922'de kazandığımız Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü milletçe kutlamanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Asil Türk milleti, 104 yıl önce bugün, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı şan ve şeref dolu tarihinden aldığı güçle yeniden ayağa kalkmış, topyekün verdiği varoluş mücadelesinin sonucunda tarihte eşine az rastlanır bir zafer kazanmıştır.

Aziz vatanımızın bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her aşaması titizlikle düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir.

1900'lü yılların başlarında büyük devletler arasında yaşanan çıkar çatışmaları, dünyada gelişen fikir akımları ve sanayileşme gibi etkenlerin sonucunda Birinci Dünya Savaşı çıkmıştır. Osmanlı Devleti'nin de aralarında bulunduğu İttifak Devletleri'nin ağır yenilgiye uğramasının ardından Mondros Mütarekesi imzalanmıştır.

Bu mütarekeyle birlikte, bin yıldır uğruna kan dökerek ve can vererek vatan edindiğimiz Anadolu toprakları, dönemin büyük devletleri ve onların maşaları tarafından işgal edilmiştir. Ayrıca tarihimize kara bir leke olarak geçen Sevr Antlaşması da milletimize dayatılmıştır.

İşgal kuvvetleri, girdikleri her yerde adeta tarihi kinlerini kusarcasına kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve çocuklarımıza dünyada eşine az rastlanır zulüm, işkence ve hakaretlerde bulunmuştur."

"YA İSTİKLAL YA ÖLÜM PAROLASIYLA AYDINLIĞA GİDEN YOL AÇILMIŞTIR"

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bağımsızlık mücadelesini başlattığına değinen Martı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte böylesine umutsuz görünen, kara bulutların üzerimizde dolaştığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bağımsızlık meşalesini yakmış, 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla milletimizin aydınlığa ve özgürlüğe uzanan yolunu açmıştır.

Bu bağımsızlık mücadelesinin ilk hedefi, düşmanı son neferine kadar kutsal vatan topraklarımızdan çıkarmak olarak belirlenmiştir. Özellikle Sakarya Meydan Muharebesi'nde kazanılan büyük başarı, hedefimize ulaşabilecek güç ve kararlılığa sahip olduğumuzu göstermiş, milletimizin istiklali uğruna kanının son damlasına kadar mücadele edeceğini bütün dünyaya ispatlamıştır."

Tören, halk oyunları gösterileri ve geçit töreninin ardından sona erdi.