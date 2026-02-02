Malatya'da Büyükşehir'den alt yapıya 35 milyarlık yatırım - Son Dakika
02.02.2026 13:54  Güncelleme: 13:59
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentin altyapı yatırımlarının toplam tutarının 35 milyar liraya ulaştığını ve İkizce bölgesine hizmet verecek ileri biyolojik arıtma tesisinin Nisan ayında faaliyete geçeceğini açıkladı. Tesis, 9 mahalleye ve köye hizmet verecek.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kent genelinde altyapı yatırımlarının toplam tutarının 35 milyar liraya ulaştığını belirterek, İkizce bölgesine hizmet verecek ileri biyolojik arıtma tesisinin Nisan ayında faaliyete geçeceğini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er Duranlar Köyü'nde yapımı süren ileri biyolojik arıtma tesisinde incelemelerde bulundu. Malatya'nın çok merkezli bir şehir olarak planlandığını ifade eden Er, "Duranlar Köyü'nde gördüğünüz bu şantiye, bir ileri biyolojik arıtma şantiyesi. Bunu tam bir yıl önce Murat Kurum Bakanımız buraya geldiğinde 'Evet, yeni merkezler oluşuyor' dedik. Malatya'yı bu minvalde de hep bu söylem geliştirdik. Malatya çok merkezli bir şehir olacak dedik. Bu düsturla hareket ederek Malatya'mızın İkizce bölgesi, özellikle başlı başına belki de gelecekte yeni bir ilçe olacak bir konumda. Şu anda 200 bin nüfusun ilk etapta olacağını öngörerek buranın altyapısıyla ilgili bütün çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Özellikle kaptajdan İkizce'ye içme suyu problemini tamamen halletmiş olduk" dedi.

İkizce'nin yanı sıra 9 mahalleye daha hizmet verecek

Atık su, yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Er, Duranlar'da 76 dönüm arazi üzerine kurulan tesisin bölgenin en büyük arıtma tesislerinden biri olacağını kaydetti. Er, "Bu tesis sadece İkizce'ye değil, 9 mahalle ve köyün de kanalizasyon hattına hizmet verecek. Malatya merkezdeki eski arıtma tesisimizi de yeniden faaliyete aldık" şeklinde konuştu.

Tesis kapsamında çamur kurutma üniteleri kurulacağını ve arıtılmış suyun tarımsal sulamada kullanılacağını vurgulayan Başkan Er, "Artık Malatya'da kontrolsüz şekilde hiçbir su ya da atık, deşarj edilmeyecek. Atık sudan elde edilen suyu yeniden arıtarak tarımsal sulamada kullanacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu yatırım Malatya'mız için çok önemli bir kazanım"

Yatırım maliyetlerine de değinen Er, "Arıtma tesisinin maliyeti 1 milyar lira. İkizce'den buraya uzanan 30 kilometrelik kolektör hattıyla birlikte toplam maliyet 2,2 milyar lirayı buluyor. Tesisin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 97'ye ulaştı ve Nisan ayında tamamen faaliyete geçmesini planlıyoruz. Bu yatırım Malatya'mız için çok önemli bir kazanım" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Malatya, Çevre, Yerel, Son Dakika

