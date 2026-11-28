Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Deprem sonrası toplumsal iyileşmeye katkı sağlamak, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve istihdama kazandırmak amacıyla Malatya'da 60 kişiye ücretsiz meslek eğitimi verildi.

Eurocup Türkiye Kuaför Milli Takımı'ndan Dünya ve Avrupa şampiyonu Şener Eroğlu'nun öncülüğünde Malatya'da başlatılan, Bir Güzellik Yap Eğitim ve Dayanışma Derneği (BİGADEM) ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) ortaklığında yürütülen projeyle 60 kişiye ücretsiz meslek eğitimi verildi.

Projeyle 18-30 yaş aralığındaki gençlerin her türlü bağımlılıktan korunması ve meslek sahibi olmaları amaçlanıyor. Proje kapsamında eğitim gören 60 kursiyerin 40'ı kadın kuaförlüğü, 20'si ise erkek berberliği alanında mesleki eğitim alıyor.

"GENÇLERİMİZE ALTIN BİLEZİK NİTELİĞİNDE MESLEK KAZANDIRIYORUZ"

Projenin öncülüğünü üstlenen Şener Eroğlu, mesleki eğitimle toplumsal dayanışmayı bir araya getirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Malatya'da asrın depremi sonrasında şehrimizi küllerinden doğurarak yeniden ayağa kaldırmak istedik. Amacımız, gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutmak, onlara altın bilezik niteliğinde bir meslek kazandırmak ve işsiz gençlerimize umut olmak. Çocuklarımız burada sadece makas tutmayı değil, hayata dair değerleri ve paylaşmayı da öğreniyor, kalplere dokunuyor ve deprem psikolojisini iyilikle unutuyor. Aynı zamanda bir tane şehit eşi ve bir tane Gazi çocuğu var burada. Onlar da bu sosyal sorumluluk projeleri içerisinde meslek öğreniyorlar."