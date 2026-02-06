Malatya\'da Depremzedelere 79 Bin 660 Konut Anahtarı Teslim Edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 3. yıl dönümünde Malatya'da 79 bin 660 bin bağımsız bölümün kurası çekilerek anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Malatya'da 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde 31. Bölge Yeşil Evler Toplu Konutlarında değerlendirmede bulunan Vali Seddar Yavuz, asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı.

Vali Yavuz, "Depremin üçüncü yılında efsanevi bir çalışma ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanımız Murat Kurum'un ön açıcı ve pratik yaklaşımıyla, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın her daim şehrimizde valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, idarehanelerimiz, belediye başkanlarımız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızdan ve Malatya ailesinin her bireyiyle birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde muhteşem bir imar ve inşaat faaliyeti gerçekleştirdik.

Malatya'da bugüne kadar 79 bin 660 bin bağımsız bölümün kurasını çekildiğini söyleyen Vali Yavuz, "Yaklaşık 75 bini aşan hak sahibi bulunuyor. Dolayısıyla tüm hak sahiplerinin kurlarını çektik. Şehrin kalbi olan ticaret merkezlerine ve bireysel olarak yapma imkanı bulunmayan alanlarda da 66 rezerv alanda yaklaşık 39 bin bağımsız bölüm planladık. Yine şehrin kalbi ve ticaret merkezi olan Malatya Çarşısı başta olmak üzere 13 bin 178 iş yeri inşa ettik ve anahtarlarını teslim ediyoruz" dedi.

"Artık Malatya'ya dönün"

Konut yapımının yanı sıra eğitim altyapısına da güçlendirdiklerini belirten Vali Yavuz, "Depremde 895 dersliği kaybetmişken şu an itibariyle bin 211 sınıf ilave ettik ve bittiğinde de sınıf sayımız yüzde 26 arttırarak sekiz bin rakamına yaklaştırmış olacağız. Tüm hemşerilerimize çağrıda bulunuyorum. Artık Malatya'ya dönün. Diğer taraftan 1236 lokasyonda kırsalda yaklaşık 16 bine yakın kırsal konutlar inşa ettik. Aslında kırsal köy konutu derken aslında villalar inşa ettiğimizi buradan söyleyebilirim" diye konuştu. - MALATYA