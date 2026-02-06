Malatya'da Depremzedelere 79 Bin 660 Konut Anahtarı Teslim Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Malatya'da Depremzedelere 79 Bin 660 Konut Anahtarı Teslim Edildi

Malatya\'da Depremzedelere 79 Bin 660 Konut Anahtarı Teslim Edildi
06.02.2026 13:07  Güncelleme: 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 3. yıl dönümünde Malatya'da 79 bin 660 bin bağımsız bölümün kurası çekilerek anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 3. yıl dönümünde Malatya'da 79 bin 660 bin bağımsız bölümün kurası çekilerek anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Malatya'da 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde 31. Bölge Yeşil Evler Toplu Konutlarında değerlendirmede bulunan Vali Seddar Yavuz, asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı.

Vali Yavuz, "Depremin üçüncü yılında efsanevi bir çalışma ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanımız Murat Kurum'un ön açıcı ve pratik yaklaşımıyla, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın her daim şehrimizde valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, idarehanelerimiz, belediye başkanlarımız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızdan ve Malatya ailesinin her bireyiyle birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde muhteşem bir imar ve inşaat faaliyeti gerçekleştirdik.

Malatya'da bugüne kadar 79 bin 660 bin bağımsız bölümün kurasını çekildiğini söyleyen Vali Yavuz, "Yaklaşık 75 bini aşan hak sahibi bulunuyor. Dolayısıyla tüm hak sahiplerinin kurlarını çektik. Şehrin kalbi olan ticaret merkezlerine ve bireysel olarak yapma imkanı bulunmayan alanlarda da 66 rezerv alanda yaklaşık 39 bin bağımsız bölüm planladık. Yine şehrin kalbi ve ticaret merkezi olan Malatya Çarşısı başta olmak üzere 13 bin 178 iş yeri inşa ettik ve anahtarlarını teslim ediyoruz" dedi.

"Artık Malatya'ya dönün"

Konut yapımının yanı sıra eğitim altyapısına da güçlendirdiklerini belirten Vali Yavuz, "Depremde 895 dersliği kaybetmişken şu an itibariyle bin 211 sınıf ilave ettik ve bittiğinde de sınıf sayımız yüzde 26 arttırarak sekiz bin rakamına yaklaştırmış olacağız. Tüm hemşerilerimize çağrıda bulunuyorum. Artık Malatya'ya dönün. Diğer taraftan 1236 lokasyonda kırsalda yaklaşık 16 bine yakın kırsal konutlar inşa ettik. Aslında kırsal köy konutu derken aslında villalar inşa ettiğimizi buradan söyleyebilirim" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da Depremzedelere 79 Bin 660 Konut Anahtarı Teslim Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aziz İhsan Aktaş“ davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi "Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
5-1’lik maça Burak Yılmaz’ın verdiği tepki damga vurdu 5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Abdullah Avcı’nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim Abdullah Avcı'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim

13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 13:28:33. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Depremzedelere 79 Bin 660 Konut Anahtarı Teslim Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.