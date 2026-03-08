Malatya'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlandı - Son Dakika
Malatya'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlandı

Malatya\'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlandı
08.03.2026 19:44  Güncelleme: 19:56
MalatyaPark'ta düzenlenen programda, kadınların toplumsal hayattaki yeri ve önemi vurgulandı. Etkinlik, il protokolünün katılımıyla büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü MalatyaPark'ta düzenlenen programla kutlandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Malatya Valiliği himayelerinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen program, il protokolünün katılımıyla MalatyaPark AVM'de gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeşilyurt Kent Konseyi ve Valilik Açık Kapı Şube Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen programda kadınların toplumdaki yeri ve önemi vurgulandı.

AVM'de gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün anlam ve önemine dikkat çeken programı ilgiyle takip etti. Günün anlamına uygun etkinliklerle kadınların toplumsal hayattaki rolüne ve katkılarına dikkat çekildi. Program, katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadınların toplumsal hayattaki değerine bir kez daha vurgu yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

