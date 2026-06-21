Malatya'da Aile İçi Şiddet: Anne ve Kız Toprağa Verildi - Son Dakika
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Malatya'da Aile İçi Şiddet: Anne ve Kız Toprağa Verildi

Malatya\'da Aile İçi Şiddet: Anne ve Kız Toprağa Verildi
21.06.2026 18:28
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Malatya'da eşinin silahıyla vurduğu Feray T. ve kızı Beyza T. gözyaşlarıyla defnedildi.

Malatya'da çıkan tartışmada eşinin silahla vurması sonucu hayatını kaybeden kadın ile kızı, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, dün akşam Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi Salkımsöğüt Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Nevzat T., aile içi bir sebepten dolayı eşi Feray T. ile kızları Berra T. ve Beyza T.'ya silahla ateş açmış ve saldırıda anne ile iki kız kardeş yaralanırken, Nevzat T. de olay sırasında yaralanmıştı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırmıştı. Anne Feray T. ile kızı Beyza T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, Nevzat T. ile diğer yaralı Berra T. ise hastanede tedavi altına alınmıştı.

Anne ve kızı gözyaşlarıyla defnedildi

Hayatını kaybeden Feray T. ve kızı Beyza T. için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızının cenazeleri, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.

Olayın ardından gözaltına alınan ve hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyetteki işlemleri gerçekleştirilen şüpheli Nevzat T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya'da Aile İçi Şiddet: Anne ve Kız Toprağa Verildi - Son Dakika

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