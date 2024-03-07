Malatya\'da Deprem Konutlarının Teslim Alınmaması Şaşkınlık Yarattı

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Malatya'da geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan 6 binin üzerinde kalıcı deprem konutu kura ile sahiplerini buldu. Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise kuradan sonra oluşacak yoğunluğu azaltmak adına tüm önlemleri almalarına rağmen halen 200 civarında depremzedenin evlerini teslim aldığını ve bu duruma şaşırdığını söyledi.

6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Malatya'da depremzedeler için yapılan TOKİ kalıcı deprem konutlarında 6 binin üzerinde ev tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde kura çekimi ile belirlenen hak sahiplerinin ise halen evlerini teslim almaması en çok Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı şaşırttı. Valilik binasında güvenlik toplantısında basın mensuplarının bu konudaki sorularını yanıtlayan Yazıcı, 6 bin 181 hak sahibinin kura ile belirlendiğini belirterek, "Deprem konutlarının kurasını çektik ama insanlar gelmiyor ki. Daha 200'ün üzerinde konutu teslim ettik acele etmiyorlar sanırım. Binalar hazır, teslim almaya gelmiyorlar. Kurası çekilen bin köy evi 30-40 güne hazır olur. İkizce'de 2 bin 60, Gelinciktepe'de bin 700'ün üzerinde konut hazır durumda. Yazıhan, Doğanşehir hazır. Bir gariplik var" dedi.

Kura çekiminden sonra konut teslimlerinde yoğunluk ihtimaline karşı gerekli tedbirleri aldırdığını belirten Vali Yazıcı, " AFAD'a hazırlıklı olmalarını söyledim. "Kura çekilir, bir sonraki gün insanlar buraya yığılır, hazırlıklı olun" dedim. Öyle bir şey yok, gidip bakabilirsiniz. Öyle bir yoğunluk olmadı. Doğalgaz ve elektrik için özel talimat verdim. Mobil araç getirmelerini eğer yoksa kapıcı dairelerinde vatandaşların işlemlerini yapabilmeleri için alan oluşturulmasını söyledim. Aboneliklerin yapılmasını hatta abone parasının da orada alınması için sistemin kurulmasını istedik. Vatandaş eziyet çekmesin diye tedbirler alındı. Tedbirleri aldık. AFAD'ı teyakkuza geçirdik ama ağırdan geliyorlar" şeklinde konuştu.

Deprem kurasında ismi çıkanların 253'ünün konteyner kentlerde yaşadıklarını tespit ettiklerini de kaydeden Vali Yazıcı, şehir dışında olduğunu ifade eden hak sahiplerinin ise AFAD'ı arayıp geleceklerini söylediklerini belirtti. Vali Yazıcı, kura çekiminde ismi çıkan hak sahiplerinin ise 45 gün içerisinde teslim almaları gerektiğini de sözlerine ekledi. - MALATYA