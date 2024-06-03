Malatya'da 'Deprem ve Ruh Sağlığı Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da 'Deprem ve Ruh Sağlığı Çalıştayı' düzenlendi

Malatya\'da \'Deprem ve Ruh Sağlığı Çalıştayı\' düzenlendi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi ortaklaşa 'Deprem ve Ruh Sağlığı Stresle Başa Çıkma ve Toplumsal Dayanışma Çalıştayı' gerçekleştirdi. Çalıştaya Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. İbrahim Altan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

03.06.2024 16:14  Güncelleme: 16:16
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Asrın felaketini yaşayan illerin başında gelen Malatya'da 'Deprem ve Ruh Sağlığı Çalıştayı' düzenlendi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi ortaklaşa 'Deprem ve Ruh Sağlığı Stresle Başa Çıkma ve Toplumsal Dayanışma Çalıştayı' gerçekleştirdi. Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. İbrahim Altan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Recep Bentli, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, kurum müdürleri, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Vali Ersin Yazıcı, 6 Şubat'ta asrın felaketinin yaşandığını belirterek, böylesine büyük bir felaketin unutabilmesi ve hafızalardan silinebilmesi için mutlaka bu tür bilimsel çalışmalara ihtiyaç olduğunu söyledi. Kentte halen yüz binin üzerinden depremzedenin konteyner kentte yaşadığını da aktaran Vali Yazıcı, "Başta çocuklarımız olmak üzere bütün vatandaşlarımıza her türlü desteği sunmaya gayret ediyoruz. Depremin ne demek olduğunu bilen biri olarak, Malatya ilinde bulunmaktan ve hizmet etmekten mutluyum. Kalıcı konutları imar etmekle kalmayıp, devletimizin desteğiyle şehirlerimizi yeniden imar ediyoruz" dedi.

Göreve geldiğinde yüzde 15'lerde olan hasarlı bina yıkım oranının yüzde 87'lere çıktığını ifade eden Yazıcı, özellikle şehir merkezinde bekleyen ağır hasarlı binaları biran önce yıkarak vatandaşların hafızasında oluşan kötü hatıraları silmeye çalıştıklarını söyledi. Çarşı merkezinin fiziksel anlamda ayağa kaldırdıklarında vatandaşların da psikolojik olarak daha iyi olacağına inandığını ifade eden Yazıcı, "Zor bir süreç var önümüzde. Travmaların atlatılabilmesi sadece binaların yıkılması ve onarılması ile değil, aynı zamanda başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza vereceğimiz psikolojik desteklerle mümkündür. Bizler travmalara yönelik bilimsel olarak bu tarz çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Betli de 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden en fazla etkilenen şehirlerden birinin Malatya olduğunu belirterek, "Bu süreçte kayıplar, belirsizlikler, yeni yaşam şartlarına ayak uyduramama zorunluğu ruh sağlığı üzerinde ciddi baskılar oluşturdu. Bu baskılara başa çıkabilmek uzun vadeli stratejiler geliştirmek ve toplumsal dayanıklılık arttırmamız gerekmektedir. Depremler yalnızca fiziki yapıları, binaları değil aynı zamanda ruhsal sağlığımızı da çok derinden etkiledi" dedi.

2 gün sürecek olan çalıştayda psikologlar, psikiyatristler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşların destek sunduğunu ifade eden Bentli, halen şehirde binlerce insanın psikolojik desteğe ihtiyacının olduğunu söyledi.

Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Zeynep Sağır da çalıştayın amacının bireylerin deprem sonrasında uzun süreli etkilerine odaklanmak olduğunu ifade ederek, bu etkiler asında travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, kaybı bozuklukları, akut stres bozukluğu, keder ve yas reaksiyonları, çocuklarda görülen tepkiler ve aile ilişkilerinde var olan bozulmalar gibi konulara odaklanacaklarını söyledi.

Çalıştayın ilk gününde Moderatörlüğünü Vali Yardımcısı Osman Kural'ın yaptığı birinci oturumda "Deprem Sonrası Karşılaşılan Güçlükler ve Mevcut Durum" konusu ele alındı. İkinci oturum ise Moderatör Prof. Dr. Halil Aldemir'in yönetiminde "Deprem Sonrası Tespit Edilen Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri" üzerine gerçekleşti.

Çalıştay, Moderatör Prof. Dr. İlhan Erdem'in değerlendirme oturumunun ardından sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya'da 'Deprem ve Ruh Sağlığı Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika

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