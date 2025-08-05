Malatya\'da Deprem ve Yangın Eğitimi Düzenlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, muhtemel afet ve acil durumlara karşı bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla semt konaklarında deprem ve yangın eğitimi düzenledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen eğitim programında, hem teorik hem de uygulamalı bilgilendirme yapıldı. Tatbikatta yangın anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterilirken, İtfaiye Dairesi ekipleri yangın güvenliği ve müdahale yöntemleri üzerine sunum gerçekleştirdi.

Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı iş güvenliği uzmanları tarafından katılımcılara temel afet bilinci, acil durum tahliye planı ve afetlere hazırlık konularında eğitim verildi. Eğitim programına yaklaşık 125 öğrenci ile 11 personel katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, verilen afet eğitimlerinin düzenli aralıklarla sürdürüleceğini belirterek, toplumun her kesiminin afetlere karşı bilinçlendirilmesinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını ifade etti. Öğrencilerin eğitime ilgiyle katılması ise dikkat çekti. - MALATYA