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Malatya'da depremzede çocuklara müzik atölyesi kuruldu - Son Dakika
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Malatya'da depremzede çocuklara müzik atölyesi kuruldu

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek Ekipleri tarafından konteyner kentlerde yaşayan depremzede çocuklara müzik atölyesi kuruldu. Burada saz kursuna başlayan çocuklar, deprem psikolojisini müzikle atlatacak.

Malatya\'da depremzede çocuklara müzik atölyesi kuruldu
12.01.2024 - 11:44,  Güncelleme: 11:48
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Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek Ekipleri tarafından konteyner kentlerde yaşayan depremzede çocuklara müzik atölyesi kuruldu. Burada saz kursuna başlayan çocuklar, deprem psikolojisini müzikle atlatacak.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'da çocukların yaşadığı travmayı atlatabilmeleri adına konteyner kentlerde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Malatya'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Psikososyal Destek ekipleri tarafından Yeşilyurt ilçesinde bulunan Samanköy Konteyner Kentte Müzik Atölyesi kurularak uygulamalı olarak çocuklara saz dersi veriliyor.

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen kentte kurulan konteyner kentlerde Psikososyal Destek Hizmeti verildiğini söyledi. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da birçok konteyner kentte sosyal iyileştirme çalışmaları kapsamında yetişkinlere, çocuklara ve özel bireylere yönelik saha çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirten Çeçen, "Bu kapsamda Samanköy konteyner kentte çocuklarımıza yönelik Müzik Atölyemizi faaliyete geçirdik. Buradaki atölyemizde 50 çocuğumuz faydalanmaktadır. Atölye çalışmaları ile çocuklarımıza sosyal beceri kazandırmayı hedefliyoruz." dedi,

Diğer alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İl Müdürü Çeçen, "Bunun dışında diğer konteyner kent alanlarımızda çocuklara yönelik resim, sinema, masa oyunları, zeka oyunları atölyeleri, yetişkinlere yönelik de geleneksel el sanatları atölyelerimiz de vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Alanda 1 psikolog, 1 çocuk gelişimci ve 2 sosyal çalışmacı görev almakta olup bu personellerimizle tüm konteynerlar ziyaret edilerek ihtiyaç tespitleri sonucunda gerekli rehberlik ve yönlendirmeler yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

Kursa gelen depremzede çocuklarda saz çalmayı öğrenecekleri için mutlu olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA
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