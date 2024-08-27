Malatya'da depremzedelerin sorunları Vali tarafından dinlendi - Son Dakika
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Malatya'da depremzedelerin sorunları Vali tarafından dinlendi

Malatya\'da depremzedelerin sorunları Vali tarafından dinlendi

Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem bölgesindeki geçici konteynerlerde işlerini sürdüren esnafları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

27.08.2024 15:14
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Deprem bölgesi Malatya'da geçici konteynerlarda işlerini sürdüren esnaflar kendilerini ziyarete gelen Vali Seddar Yavuz'a sorunlarını iletti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Niyazi Mısri Mahallesindeki Ankara Esnaf Çarşısı Geçici Ticaret Merkezi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, esnafla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Esnaflarla tek tek sohbet eden Vali Yavuz, esnafların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında esnaflar, özellikle çarşı giriş ve yön levhalarının yetersizliği nedeniyle müşteri azlığı yaşadıklarını belirttiler. Ayrıca aydınlatma, güvenlik ve diğer konularda çeşitli şikayet ve taleplerini de dile getirdiler.

Deprem sonrası hayata geçirilen geçici ticaret merkezinde karşılaşılan zorlukları ve ihtiyaçları yerinde inceleyen Vali Yavuz, çarşı girişlerinin hem çevre yolundan hem de İnönü Caddesi'nden daha iyi aydınlatılması ve yön levhalarının düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Ayrıca, esnafların dile getirdiği diğer sorunların çözümü için ilgili mercilere iletileceğini ve koordinasyon sağlanacağını vurguladı.

Vali Yavuz, zor şartlar altında mücadele eden esnafları yalnız bırakmadıklarını, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını ve onları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Esnaflar, Vali Yavuz'un ziyaretleri ve gösterdiği ilgi için teşekkür ederek, taleplerinin dikkate alınmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya'da depremzedelerin sorunları Vali tarafından dinlendi - Son Dakika

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