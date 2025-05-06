Malatya'da Eşek Koruma Çabası

Malatyalı yetiştirici, eşeği Kadife'ye gözü gibi bakıyor

Türkiye'deki eşek sayısı her geçen biraz daha azalıyor, Malatyalı yetiştirici eşeğine gözü gibi bakıyor

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 53 yaşındaki Bayram Yılmaz, eşek sayısındaki düşüşe dikkat çekerek yetiştirdiği eşeği Kadife'ye gözü gibi bakıyor.

Türkiye'de eşek sayısı her geçen yıl azalırken, bazı türler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2023 yılında 56 bin 961 olan eşek sayısı, 2024'te 7 bin 804 azalarak 49 bin 157'ye geriledi. Malatya'da ise 2023'te 541 olan eşek sayısı, 2024'te 522'ye düştü.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 53 yaşındaki Bayram Yılmaz da eşek sayısındaki düşüşe dikkat çekerek bazı türlerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. İki yıl önce eşeğinin telef olduğunu belirten Yılmaz, o günden bu yana Doğanşehir ilçesinden satın aldığı "Kadife" isimli eşeğiyle işlerini yürüttüklerini ifade etti.

Kadife'nin sürü otlatma başta olmak üzere birçok işte kendisine büyük yardım sağladığını belirten Yılmaz, "Bazı eşek türleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Kadife bizim için çok değerli. Ona gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.

Yılmaz, tarımsal faaliyetlerde önemli bir yer tutan eşeklerin korunması için de yetkililerin önlem alması gerektiğini söyledi.