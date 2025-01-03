Malatya'da Gassalların Zorlu Görevleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya'da Gassalların Zorlu Görevleri

Malatya\'da Gassalların Zorlu Görevleri

Malatya Büyükşehir Belediyesinde görev yapan gassallar, pandemi ve depremler nedeniyle yoğun bir iş yüküyle karşı karşıya olduklarını ve özellikle aile içi şiddet ile intihar sonucu vefat edenlerin cenazeleri ile başa çıkmanın kendileri için zorlayıcı olduğunu belirtti. Gassallar, aile yakınlarına psikolojik destek de sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

03.01.2025 16:15  Güncelleme: 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Büyükşehir Belediyesinde görev yapan gassaller zorlu mesailerini anlattı. Onlarca cenaze işlemini gerçekleştirdiğini kaydeden gassal Heybet Yerebakan ise babasının cenazesini yıkarken çok zorlandığını söyledi.

Ülke genelinde son günlerde gündemde olan Gassalık mesleğinin deprem bölgesi Malatya'da daha zorlu olduğunu aktaran Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan gassaller, aile içi şiddet ile intihar sonucu hayatını kaybedenlerin cenazelerini yıkımada zorlandıklarını belirtti. Pandemi ve 6 Şubat 2023 depremlerinde günde ortalama 40-50 yıkıma işlemi gerçekleştirdiklerini kaydeden gassaller, işlemleri takip eden aile yakınlarının feryatlarının kendilerini çok üzdüğünü vurguladı.

"Aile içi şiddet ve intihar sonucu vefat edenler bizleri zorluyor"

Beş bayan gassal olarak görev yaptıklarını aktaran Nuray Akyol, yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü mesleğinde özellikle intihar sonucu hayatını kaybeden genç bireylerin yıkıma işlemlerinin kendilerini zorladığını kaydetti.

"Pandemi ve deprem bizi her açıdan çok zorladı"

Pandemi ile deprem sürecinde günde 40-50 yıkıma işlemi yaptıklarını ifade eden Aydın Polat ise kutsal bir görevi icra ettiklerini belirterek, mesleğini severek yaptığını söyledi. Polat, pandemi ve deprem sürecinde iş yoğunluğu ve psikolojik açıdan çok zor dönem geçirdiklerini de ifade etti.

"Babamın cenazesini yıkamak beni zorladı"

Yaklaşık iki yıl önce hayatını kaybeden babasının cenazesini yıkarken zorlandığını aktaran bir diğer gassal Heybet Yerebakan da sadece yıkıma işlemi yapmadıklarını belirterek cenaze yakınlarına da psikolojik destek vermeye çalıştıklarını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, malatya, Deprem, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da Gassalların Zorlu Görevleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
16:25 Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
15:56 Ferdi Tayfur’dan takdire şayan vasiyet Hepsini halka bağışladı Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
14:39 Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak Maaşları ortaya çıktı Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
23:07 FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti
22:54 Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın parası Fenerbahçe'ye gidecek
22:49 Patlayan Tesla’nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış Patlayan Tesla'nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış
22:40 Ferdi Tayfur’un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
22:27 Ferdi Tayfur’un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 17:20:14. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Gassalların Zorlu Görevleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.