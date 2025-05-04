Malatya'da Gazze İçin Bisikletli Protesto Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya'da Gazze İçin Bisikletli Protesto Düzenlendi

Malatya\'da Gazze İçin Bisikletli Protesto Düzenlendi

Malatya'da 'Gazze İçin Sür ve Diren' adlı bisikletli protesto etkinliği ile Gazze'deki insanlık dışı saldırılara dikkat çekildi. Katılımcılar, Filistin bayrakları ile bisiklet sürerek Gazze halkına destek verdiklerini haykırdı.

04.05.2025 13:29  Güncelleme: 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılara dikkat çekmek ve İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmüne tepki göstermek amacıyla Malatya'da "Gazze İçin Sür ve Diren" adlı bisikletli protesto etkinliği düzenlendi.

Battalgazi Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, Filistin bayrakları ve dövizlerle bisikletlerine binerek Malatya Park AVM önüne kadar sürdü. Yol boyunca sloganlar atan katılımcılar, Gazze halkına destek verdiklerini haykırdı.

Etkinliğin sonunda AVM önünde toplanan grup adına bir basın açıklaması okundu. Açıklamada, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail saldırılarında çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere on binlerce sivilin hayatını kaybettiği vurgulandı. Katılımcılar, uluslararası kamuoyunu İsrail'in saldırılarını durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.

Basın açıklamasında, "Gazze halkı yalnız değildir. Bu zulme sessiz kalmayacağız. Mazlumların yanındayız, zalimlerin karşısındayız" ifadeleri yer aldı.

Etkinlik, yapılan duaların ardından olaysız şekilde sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, malatya, Yerel, Yaşam, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da Gazze İçin Bisikletli Protesto Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Tansiyon zirveye çıktı ABD’nin hamlesine Kuzey Kore’den nükleer tehdit Tansiyon zirveye çıktı! ABD'nin hamlesine Kuzey Kore'den nükleer tehdit
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu
Borsa İstanbul’da felaket Kaybolan paranın haddi hesabı yok Borsa İstanbul'da felaket! Kaybolan paranın haddi hesabı yok

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 18:14:17. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Gazze İçin Bisikletli Protesto Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.