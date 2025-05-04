Malatya\'da Gazze İçin Bisikletli Protesto Düzenlendi

Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılara dikkat çekmek ve İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmüne tepki göstermek amacıyla Malatya'da "Gazze İçin Sür ve Diren" adlı bisikletli protesto etkinliği düzenlendi.

Battalgazi Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, Filistin bayrakları ve dövizlerle bisikletlerine binerek Malatya Park AVM önüne kadar sürdü. Yol boyunca sloganlar atan katılımcılar, Gazze halkına destek verdiklerini haykırdı.

Etkinliğin sonunda AVM önünde toplanan grup adına bir basın açıklaması okundu. Açıklamada, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail saldırılarında çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere on binlerce sivilin hayatını kaybettiği vurgulandı. Katılımcılar, uluslararası kamuoyunu İsrail'in saldırılarını durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.

Basın açıklamasında, "Gazze halkı yalnız değildir. Bu zulme sessiz kalmayacağız. Mazlumların yanındayız, zalimlerin karşısındayız" ifadeleri yer aldı.

Etkinlik, yapılan duaların ardından olaysız şekilde sona erdi. - MALATYA