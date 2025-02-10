Malatya'da Gri Pasaport Skandalı Davasında Beraat Kararı

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(MALATYA) - Malatya'da, 90 kişinin Türkiye'ye dönmemesine ilişkin görülen 'Gri pasaport skandalı' davasında yargılanan 3 sanık hakkında beraat verilmesinin ardından gerekçeli karar açıklandı. Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan gerekçeli kararda, sanıklar Ali Ayrancı, Bekir Karakuş ve Ersin Kilit hakkında "Göçmen Kaçakçılığı" suçunun unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle beraatlerine karar verildiği belirtildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeşilyurt Belediyesi'nin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" başlığı ile hazırladığı projeye dahil edilerek Almanya'ya gönderilen 90 kişinin Türkiye'ye dönmemesine ilişkin başlatılan "Göçmen Kaçakçılığı Soruşturması" kapsamında Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan yargılanan tutuksuz sanıklar eski Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, eski Bingöl-Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve Ersin Kilit hakkında beraat kararı verilmişti.

Gerekçeli kararda, "Sanıklar Ali Ayrancı, Bekir Karakuş ve Ersin Kilit'in üzerlerine atılı 'Göçmen Kaçakçılığı' suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de yapılan yargılama ve toplanan deliller ışığında, sanıkların üzerlerine atılı suçun unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşılmakla atılı suçtan sanıkların CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiştir" denildi.