Yeşilyurt'a taziye evi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yeşilyurt'a taziye evi

Yeşilyurt\'a taziye evi
31.01.2026 14:44  Güncelleme: 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hayır sever iş insanı Ömer Baran tarafından yapılan taziye evinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan yetkililer, taziye evinin toplumsal dayanışma ve kültürel kaynaşma açısından önemini vurguladılar.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapımı hayır sever bir iş insanı tarafından yapılan taziye evinin açılışı gerçekleştirildi.

Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi'nde inşası hayır sever iş insanı Ömer Baran tarafından gerçekleştirilen taziye evinin açılışı gerçekleştirildi. Programın açılışında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Türkiye'nin bir değerler ve kültür toplumu olduğunu belirterek, birlik ve beraberliği güçlendiren her sosyal projenin yanında olduklarını söyledi. Taziye evinin Malatya'da farklı kültürlerin kaynaşmasına vesile olduğunu ifade eden Geçit, hayırsever iş insanı Ömer Baran'a teşekkür etti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı ise taziye evlerinin sadece taziye kabul edilen alanlar olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli sosyal mekanlar olduğunu vurguladı. Malatya ile Diyarbakır'ın kültürel bağlarının güçlü olduğuna dikkat çekti.

Törende konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Galip Ensarioğlu da taziye evlerinin örf ve adetlerin yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür hayır işlerinin toplumda birlik duygusunu pekiştirdiğini ifade etti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da yürütülen yeniden inşa çalışmalarına değinerek, devlet ve millet dayanışmasıyla şehrin hızla ayağa kaldırıldığını söyledi. Yavuz, taziye evinin sosyal dayanışmanın önemli bir örneği olduğunu kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından edilen dualarla Diyarbakırlılar Taziye Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yeşilyurt, Politika, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeşilyurt'a taziye evi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin ve Adana’yı sel vurdu Mezarları su bastı, dereler taştı Mersin ve Adana'yı sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı
Kaderin cilvesi Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yeniden eşleşti Kaderin cilvesi! Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden eşleşti
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
Necip Hablemitoğlu davasında beklenmedik karar Necip Hablemitoğlu davasında beklenmedik karar

14:37
Sadettin Saran’ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
Sadettin Saran'ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
13:59
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri’nden ayrıldı
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri'nden ayrıldı
13:52
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
13:42
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 15:00:08. #7.11#
SON DAKİKA: Yeşilyurt'a taziye evi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.