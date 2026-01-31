Yeşilyurt\'a taziye evi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapımı hayır sever bir iş insanı tarafından yapılan taziye evinin açılışı gerçekleştirildi.

Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi'nde inşası hayır sever iş insanı Ömer Baran tarafından gerçekleştirilen taziye evinin açılışı gerçekleştirildi. Programın açılışında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Türkiye'nin bir değerler ve kültür toplumu olduğunu belirterek, birlik ve beraberliği güçlendiren her sosyal projenin yanında olduklarını söyledi. Taziye evinin Malatya'da farklı kültürlerin kaynaşmasına vesile olduğunu ifade eden Geçit, hayırsever iş insanı Ömer Baran'a teşekkür etti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı ise taziye evlerinin sadece taziye kabul edilen alanlar olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli sosyal mekanlar olduğunu vurguladı. Malatya ile Diyarbakır'ın kültürel bağlarının güçlü olduğuna dikkat çekti.

Törende konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Galip Ensarioğlu da taziye evlerinin örf ve adetlerin yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür hayır işlerinin toplumda birlik duygusunu pekiştirdiğini ifade etti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da yürütülen yeniden inşa çalışmalarına değinerek, devlet ve millet dayanışmasıyla şehrin hızla ayağa kaldırıldığını söyledi. Yavuz, taziye evinin sosyal dayanışmanın önemli bir örneği olduğunu kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından edilen dualarla Diyarbakırlılar Taziye Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. - MALATYA